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NBA／紐媒點名4隊追求羅斯 公牛記者猜測下一站是中國

聯合新聞網／ 綜合報導
「飆風玫瑰」羅斯。 美聯社
「飆風玫瑰」羅斯。 美聯社

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）確定成為自由球員，許多球迷期盼他能回生涯起點公牛隊，不過公牛記者考利（Joe Cowley）指出，羅斯的下一步可能是中國。

現年34歲的羅斯2021年和尼克簽下3年4300萬美元合約，與恩師錫伯杜（Tom Thibodeau）重聚。不過隨著布朗森（Jalen Brunson）去年轉戰紐約，加上年輕後衛奎克利（Immanuel Quickley）崛起，羅斯逐漸喪失上場機會，本季出賽27場，平均上場時間僅12.5分鐘。尼克昨天確定不執行羅斯合約最後一年球員選項，他將進入自由市場。

紐約媒體作者波普爾（Steve Popper）點名4隊有可能簽下羅斯，包括湖人、太陽、塞爾蒂克及老東家公牛，這些球隊都能提供他上場時間。

許多公牛球迷期盼這位昔日MVP能落葉歸根，不過公牛記者考利卻分析，沒有教練比錫伯杜更信任羅斯，如果他的紐約生涯結束，NBA生涯可能也結束，下一站將是中國。

去年羅斯被冰在板凳時，就有許多台灣球迷敲碗羅斯來台打球，如今消息一出，再度引發熱議。T1聯盟桃園雲豹隊去年11月重金簽下霍華德（Dwight Howard），雖暫時未和魔獸談攏續約，但球隊執行長張建偉日前透露，將會追求比「魔獸」更大咖的球星。

Derrick Rose

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