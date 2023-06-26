NBA／三方交易引進史馬特之前 傳灰熊有意爭取格林
灰熊日前透過三方交易送出瓊斯（Tyus Jones）和兩個首輪籤，從而得到心儀的防守鐵衛史馬特（Marcus Smart），組成了年度最佳防守球員內外連線。
不過在這筆交易達成之前，根據知名記者史坦（Marc Stein）的報導指出，灰熊曾經計畫追逐另一位年度最佳防守悍將格林（Draymond Green）。
另有消息透露，即使拿到史馬特，灰熊還是對格林感興趣，可能會想要利用某些形式去爭取。只是選擇提前跳出合約的格林，顯然不會接受灰熊可以開出的1220萬美元中產特例價碼。這讓格林轉戰加入灰熊的可能性大幅降低。
此外，有報導認為勇士即將和格林達成續約條件，很可能會是一份三年合約。另一方面，國王在清出薪資空間後，也傳出對格林感興趣，成了潛在的追求者。
史馬特加盟灰熊後，將會持續穿他的36號球衣。值得一提的是，他將是灰熊隊史首位穿36號戰袍的球員。
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