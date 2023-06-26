NBA／傳火箭有意爭取布魯克斯 哈登留76人機率大增

防守悍將布魯克斯（Dillon Brooks）休賽季預計會和灰熊分道揚鑣，進入自由市場尋找新東家，傳出擁有大筆薪資空間的火箭有意願爭取他。

布魯克斯近年在聯盟惡名昭彰，2021-22年季後賽弄傷勇士後衛小裴頓（Gary Payton II），今年季中偷襲騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）的重要部位。布魯克斯今年季後賽首輪又嗆湖人巨星詹姆斯（LeBron James）太老，因此當灰熊遭湖人淘汰時，布魯克斯成為球迷嘲諷的對象。

據先前報導，灰熊已表明不和布魯克斯續約，他將投入自由市場。資深記者史坦（Marc Stein）指出，布魯克斯想追求起薪高於1240萬美元的合約，火箭則需要防守型老將帶領年輕球員成長。

火箭休賽季擁有超過6000萬美元的薪資空間，除了布魯克斯外，他們也對哈登（James Harden）有興趣。不過史坦透露，哈登對76人主帥諾斯（Nick Nurse）的球隊規劃有興趣，這增加他留在76人的機率。