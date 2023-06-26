快訊

用餐遲到1小時被扣訂金…直銷團暴走嗆「我吃遍全球」 警察出動下場曝

T1聯盟／傳台啤退出T1換新球隊加入 哈孝遠鬆口證實：不是壞事

勞退分紅幾十萬想增自提趴數失敗 6%上限考量為何

NBA／傳火箭有意爭取布魯克斯 哈登留76人機率大增

聯合新聞網／ 綜合報導
布魯克斯。 美聯社
布魯克斯。 美聯社

防守悍將布魯克斯（Dillon Brooks）休賽季預計會和灰熊分道揚鑣，進入自由市場尋找新東家，傳出擁有大筆薪資空間的火箭有意願爭取他。

布魯克斯近年在聯盟惡名昭彰，2021-22年季後賽弄傷勇士後衛小裴頓（Gary Payton II），今年季中偷襲騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）的重要部位。布魯克斯今年季後賽首輪又嗆湖人巨星詹姆斯（LeBron James）太老，因此當灰熊遭湖人淘汰時，布魯克斯成為球迷嘲諷的對象。

據先前報導，灰熊已表明不和布魯克斯續約，他將投入自由市場。資深記者史坦（Marc Stein）指出，布魯克斯想追求起薪高於1240萬美元的合約，火箭則需要防守型老將帶領年輕球員成長。

火箭休賽季擁有超過6000萬美元的薪資空間，除了布魯克斯外，他們也對哈登（James Harden）有興趣。不過史坦透露，哈登對76人主帥諾斯（Nick Nurse）的球隊規劃有興趣，這增加他留在76人的機率。

Dillon Brooks James Harden 火箭

相關新聞

NBA／霍華德之子最想隔扣詹皇 在電影飾演「甜瓜」安東尼

魔術在選秀會首輪第11順位挑選名將霍華德（Juwan Howard）的兒子小霍華德（Jett Howard），他在受訪直言最想對決的球員是哈登（James Harden），最想隔扣的球員則是湖人巨星詹

NBA／紐媒點名4隊追求羅斯 公牛記者猜測下一站是中國

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）確定成為自由球員，許多球迷期盼他能回生涯起點公牛隊，不過公牛記者考利（Joe Cowley）指出，羅斯的下一步可能是中國。 現年34歲的羅斯2021年

NBA／傳火箭有意爭取布魯克斯 哈登留76人機率大增

防守悍將布魯克斯（Dillon Brooks）休賽季預計會和灰熊分道揚鑣，進入自由市場尋找新東家，傳出擁有大筆薪資空間的火箭有意願爭取他。 布魯克斯近年在聯盟惡名昭彰，2021-22年季後賽弄傷

NBA／名記曝勇士沒人後悔交易波爾 柯爾認為球隊需改變

勇士先前將年輕後衛波爾（Jordan Poole）交易到巫師，換回老將保羅（Chris Paul），雖然這筆交易引發部分球迷困惑，不過《The Athletic》勇士隨隊記者卡瓦卡米（Tim Kawa

NBA／三方交易引進史馬特之前 傳灰熊有意爭取格林

灰熊日前透過三方交易送出瓊斯（Tyus Jones）和兩個首輪籤，從而得到心儀的防守鐵衛史馬特（Marcus Smart），組成了年度最佳防守球員內外連線。 不過在這筆交易達成之前，根據知名記者

NBA／端3年4200萬美元合約 灰狼留下替補禁區悍將

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，灰狼決定續留陣中替補長人里德（Naz Reid），預計會簽下3年4200萬美元的合約，其中最後一年為球員選項。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦