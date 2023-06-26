NBA／名記曝勇士沒人後悔交易波爾 柯爾認為球隊需改變

勇士先前將年輕後衛波爾（Jordan Poole）交易到巫師，換回老將保羅（Chris Paul），雖然這筆交易引發部分球迷困惑，不過《The Athletic》勇士隨隊記者卡瓦卡米（Tim Kawakami）指出，勇士內部沒有人對這筆交易感到後悔。

卡瓦卡米認為這筆交易說明勇士目前的薪資處境，勇士主帥柯爾也向他表示球隊需要轉變，「我認為球團所有人都感受到這點，我們進行一次重大的轉變，但沒有放棄我們作為一個團隊的共識。」

波爾去年和勇士以4年1.4億美元提前續約，但合約還沒開始就被交易掉。卡瓦卡米指出波爾到巫師後有機會成為得分王，但勇士完全不後悔，「上周五後我與勇士任何人交談，沒有對人對這筆交易有後悔之情。 」

柯爾強調勇士必須在進攻端保持多樣性，卡瓦卡米認為保羅將讓勇士的進攻變多元和強大。卡瓦卡米也指出勇士的隱憂是前場陣容薄弱，格林（Draymond Green）又將成為自由球員，勇士期望他能回歸球隊。