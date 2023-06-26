NBA／榜眼菜鳥豪氣干雲 米勒：黃蜂明年能打進總冠軍賽

來自阿拉巴馬大學的6呎9吋前鋒米勒（Brandon Miller），在黃蜂的欽定之下，擊敗了韓德森（Scoot Henderson），成為今年選秀榜眼。儘管黃蜂長年戰績積弱不振，但米勒卻是豪氣干雲，在接受採訪時狂言，「明年賽季的黃蜂將能打進總冠軍賽」。

「我會去做任何球隊需要我做的事情。我預計黃蜂下個賽季能夠闖進總冠軍賽，所以我希望我們可以捧起歐布萊恩冠軍金盃。」米勒霸氣宣告。

不過米勒的自信顯然沒有得到太多正面回應，反而是被球迷拿來當作笑話。這自然也是跟黃蜂這幾年的成績有關。自2015-16年賽季以來，黃蜂再也沒有打進季後賽，期間僅有一季勝率超過5成。即便換了新老闆，以黃蜂的陣容體質，想跟總冠軍畫上等號，確實有點強人所難。

在接受夏洛特當地媒體採訪時，米勒相信自己的攻守條件將可以帶給黃蜂更大幫助。「我確實可以幫助球隊。你將可以獲得小鮑爾的組織能力和我的投籃能力。我認為這是現在NBA很重要的一部分，但我並不是只有投籃而已，防守也很關鍵。我以防守為榮，我認為防守能夠贏得比賽。」