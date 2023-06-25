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NBA／班切羅承諾加入美國隊 出征世界盃成員累積11人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
班切羅風光獲選年度最佳新秀。 美聯社
班切羅風光獲選年度最佳新秀。 美聯社

根據報導，魔術前鋒班切羅（Paolo Banchero）承諾將會加入美國隊，累積下來，目前已經有11位球員表態出征世界盃。

先前10人名單分別是灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）、籃網隊布里吉斯（Mikal Bridges）、籃網隊強森（Cameron Johnson）、溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、尼克隊布朗森（Jalen Brunson）、公鹿隊波提斯（Bobby Portis）、湖人隊里夫斯（Austin Reaves）、鵜鶘隊英格倫（Brandon Ingram）、灰熊隊傑克森（Jaren Jackson Jr.）、爵士新秀中鋒凱斯勒（Walker Kessler）。

6呎10吋高的班切羅，父親是義大利人，母親則是美國人，這讓他擁有雙重國籍。先前媒體也透露，班切羅仍在考慮是要代表義大利還是美國隊出征即將來臨的男籃世界盃。

另一方面，班切羅之前也和美國男籃總管希爾（Grant Hill）多次會面。希爾坦言非常希望班切羅能夠加入美國隊。「我看到他這個賽季的進步。他是一個非凡的天才球員，已經成為聯盟的頂尖球員。毫無疑問，他是我們目前最關注的球員之一。我們希望他在未來幾年成為美國男籃的一員，也許就從世界盃開始。」

班切羅無愧於狀元光環，菜鳥賽季出賽72場，場均得到20分6.9籃板3.7助攻，毫無懸念獲選年度最佳新秀。

今年世界盃的舉辦時間為8月25日到9月10日，馬尼拉將承辦ABCD組的小組賽乃至於16強賽，以及8強之後的所有比賽；E組跟F組在沖繩打，G和H組則是在雅加達。按照先前抽籤分組結果，美國隊是分在C組，同組的有希臘、紐西蘭、約旦。

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