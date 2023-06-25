NBA／尼克拒絕執行球隊選項 羅斯將成完全自由球員

根據《The Athletic》記者卡茲（Fred Katz）的報導，尼克拒絕執行羅斯（Derrick Rose）合約中下個賽季的球隊選項，這讓「飆風玫瑰」將成為完全自由球員。

羅斯是在2021年和尼克簽下3年4300萬美元的合約，最後一年為球隊選項，價值1560萬美元。

當地媒體作者波普爾（Steve Popper）指出，羅斯能在場上起到的作用將會愈來愈薄弱，不過他的經驗和基本實力還是有機會讓他拿到另一份合約，儘管價碼可能不會太高。另外還有媒體提到，羅斯仍有可能重返尼克，倘若他願意接受一份薪資較低的合約。

在布朗森（Jalen Brunson）和奎克利（Immanuel Quickley）兩人的活躍發揮之下，羅斯幾乎是失去了可以表現的空間。上個賽季，羅斯場均出賽時間僅有12.8分鐘，到了季後賽更只有打了1場比賽。