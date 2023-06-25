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NBA／與馬刺傳奇共進晚餐 溫班亞瑪：人生最棒的經歷之一

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溫班亞瑪和馬刺傳奇球星合影。 截自推特
溫班亞瑪和馬刺傳奇球星合影。 截自推特

頂著天才怪物狀元光環城為馬刺隊史第3位狀元郎的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），可說是受到全聖城的熱烈歡迎。馬刺大家庭的傳奇球星們更是張開雙臂迎接這位來自法國的未來救世主。

自稱從小就是刺迷的溫班亞瑪，儘管早早就預定選秀狀元，但在被馬刺挑選時，他還是難掩興奮，甚至熱淚盈眶，展現19歲大男孩的真性情

同時他還透露自己昨天晚上已經和羅賓森（David Robinson）、鄧肯（Tim Duncan）、吉諾比利（Manu Ginobili）、艾略特（Sean Elliott）等球隊名宿共進晚餐，並且獲益良多。

溫班亞瑪在推特上放了一行人的合照，還興奮地寫道：「找不到比他們更好的榜樣了！」

「這可能是我一生中最棒的經歷之一，」溫班亞瑪說，「短短兩個小時之內，也許我對於NBA的了解要比之前人生中所知道的還更多。我非常感謝他們，因為他們是真心想要分享他們過往的經驗，我感覺到他們已經開始在照顧我了，這讓人感到很安心。」

在媒體記者會上，溫班亞瑪和同樣來自法國、第二輪44順位被選中的西索科（Sidy Cissoko）一同亮相，還換上了馬刺1號戰袍。球團官方推特還打趣地說：「這是第一張不用P圖的球衣照。」

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