NBA／湖人看好新秀希菲諾 有望與里夫斯成後場搭檔

雖然湖人在本屆選秀會帶走的新秀希菲諾（Jalen Hood-Schifino）位置與里夫斯（Austin Reaves）重疊，但在球團眼中，兩人的關係是合作而非取代。

身高198公分的希菲諾主打雙能衛，為蒙特沃德學院（Montverde Academy）效力期間，他在32場比賽中皆為先發，於平均33.1分鐘中，留下場均13.5分、4.1籃板、3.7助攻的數據，這樣的表現，讓他在首輪第17順位受到湖人青睞。

雖然有不錯的潛力，但希菲諾大學時期僅3成33的三分命中率，不免讓球迷有些擔心。但對總管佩林卡來說，這不是個問題，接受《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）採訪時，他說道，「這只是一個對比，當我們選入里夫斯時，他並不是個神射手，但他現在是了。這是因為，他付出了努力、跟我們的人員合作，而我知道，希菲諾也會做這些事。」

另外，佩林卡也暗示，未來很有機會出現，里夫斯與希菲諾一同在場的情景，「你想像一下這兩名年輕後衛合作的機會。人們會說，里夫斯能打控衛嗎？他是一名能持球的後衛，可以在運球時組織進攻，我也會這麼形容希菲諾。」

Jalen Hood-Schefino - 6’6



Max Christie - 6’5



Austin Reaves - 6’5



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即便佩林卡腦中已有藍圖，但里夫斯目前為受限自由球員，球隊必須將他帶回陣中，才能將其化為現實。