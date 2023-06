NBA／稱波總將打壓溫班亞瑪 名嘴狂言：他無法忍受自己不是頭牌

名嘴貝勒斯(Skip Bayless)一向以口出狂言聞名,他日前又在推特上發表爭議言論,表示馬刺教頭波波維奇(Gregg Popovich)將打壓溫班亞瑪(Victor Wembanyama)以鞏固自身地位。

在馬刺以狀元籤選入法國新星溫班亞瑪後,球迷的聚光燈再次回到聖安東尼奧,除了關注這名不世出的天才,能否如球隊前兩位狀元,羅賓森(David Robinson)、鄧肯(Tim Duncan)般成為名人堂球員,也好奇名帥波波維奇與他的互動。

不過,貝勒斯卻對此抱持悲觀態度。在推特上,他如此寫道,「波波維奇不會喜歡自己在聖城只是第二號巨星,他很快就會對溫班亞瑪特別嚴格,讓他墜落谷底。這樣他才能攬下『把他救回來』的功勞,希望溫班亞瑪不會像雷納德(Kawhi Leonard)一樣受不了這一切。」

Gregg Popovich isn't going to like it that he's now the second biggest star in San Antonio. He will soon make it tough on Wemby, break the kid down so he (Pop) can take credit for building him back up. Hope Wemby doesn't go Kawhi on Pop and say, "Enough of this." — Skip Bayless (@RealSkipBayless) June 24, 2023

即便有網友附和貝勒斯說法,認為波波維奇總是將勝利歸功於自己,大部分鄉民卻不認同他的言論,「波波維奇受所有南德州的愛戴,他是非常謙虛的人。」也有人對此並不表達意見,僅感嘆聖安東尼奧終於再次受到關注,「聖城又是籃球之都了!」

Pop is loved by all of South Texas, Sir. Pop is a very humble man. — Roberto "Robert" Rodriguez (@RobCRod1) June 24, 2023

San Antonio is a basketball town again — George Salib (@NeoGeo913) June 24, 2023

Yeah. Because, when asked about how he's won so many games, Pop has always said it was because of him and only him. He definitely has NEVER credited Tim Duncan for all of his success. — artmoreorless (@artmoreorless) June 24, 2023

昨日,溫班亞瑪與鄧肯、羅賓森、吉諾比利(Manu Ginobili)、艾略特(Sean Elliott)等球隊名宿共進晚餐,除了籃球技術外,這些傳奇或許也會傳授這位接班人,與波波維奇的相處之道。