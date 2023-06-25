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NBA／稱波總將打壓溫班亞瑪 名嘴狂言：他無法忍受自己不是頭牌

聯合新聞網／ 綜合報導
波波維奇場上治軍相當嚴謹。 美聯社
波波維奇場上治軍相當嚴謹。 美聯社

名嘴貝勒斯（Skip Bayless）一向以口出狂言聞名，他日前又在推特上發表爭議言論，表示馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）將打壓溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以鞏固自身地位。

在馬刺以狀元籤選入法國新星溫班亞瑪後，球迷的聚光燈再次回到聖安東尼奧，除了關注這名不世出的天才，能否如球隊前兩位狀元，羅賓森（David Robinson）、鄧肯（Tim Duncan）般成為名人堂球員，也好奇名帥波波維奇與他的互動。

不過，貝勒斯卻對此抱持悲觀態度。在推特上，他如此寫道，「波波維奇不會喜歡自己在聖城只是第二號巨星，他很快就會對溫班亞瑪特別嚴格，讓他墜落谷底。這樣他才能攬下『把他救回來』的功勞，希望溫班亞瑪不會像雷納德（Kawhi Leonard）一樣受不了這一切。」

即便有網友附和貝勒斯說法，認為波波維奇總是將勝利歸功於自己，大部分鄉民卻不認同他的言論，「波波維奇受所有南德州的愛戴，他是非常謙虛的人。」也有人對此並不表達意見，僅感嘆聖安東尼奧終於再次受到關注，「聖城又是籃球之都了！」

昨日，溫班亞瑪與鄧肯、羅賓森、吉諾比利（Manu Ginobili）、艾略特（Sean Elliott）等球隊名宿共進晚餐，除了籃球技術外，這些傳奇或許也會傳授這位接班人，與波波維奇的相處之道。

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