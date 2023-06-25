NBA／多隊有意換來哈里斯 76人僅接受「搶劫式」包裹

隨著主力前鋒哈里斯（Tobias Harris）合約進入最後一年，76人面臨交易或留下的抉擇。而根據當地媒體報導，球團傾向將其留下。

即將步入31歲的哈里斯，在2019年和76人簽下5年1.8億美元的大約，雖然間接導致巴特勒（Jimmy Butler）離開費城前往熱火，但他也確實成為球隊先發前鋒。

即便生涯從未入選明星賽，哈里斯的得分能力，仍讓不少球隊將目光擺在他身上。根據《費城詢問報》記者彭沛（Keith Pompey），獨行俠與太陽都曾向76人探詢過哈里斯，但前者因資產不足、後者只有位置和安比德（Joel Embiid）重疊的艾頓（Deandre Ayton）可出，使得交易胎死腹中。

The Suns, Mavericks and Jazz are showing interest in Tobias Harris, per @PompeyOnSixers pic.twitter.com/1oOWnaLJQH — NBACentral (@TheNBACentral) June 24, 2023

不過，76人或許根本沒打算交易哈里斯。彭沛表示，當騎士先前詢問哈里斯的價碼時，76人向對方要求艾倫（Jarrett Aleen）、莫布里（Evan Mobley）與選秀籤的誇張包裹，勸退意圖相當明顯，彭沛直言：「除非能讓球隊有很重大的補強，否則76人無意交易哈里斯。」

The Sixers wanted a package of Jarrett Allen, Evan Mobley, and a draft pick for Tobias Harris, per @PompeyOnSixers pic.twitter.com/8Tmw94Gjab — NBACentral (@TheNBACentral) June 24, 2023

哈里斯本季數據為近年新低，場均僅14.7分、5.7籃板、2.5助攻，這或許將影響76人交易他能得到的資產，以及後續提供的續約價格。