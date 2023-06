NBA／多隊有意換來哈里斯 76人僅接受「搶劫式」包裹

隨著主力前鋒哈里斯(Tobias Harris)合約進入最後一年,76人面臨交易或留下的抉擇。而根據當地媒體報導,球團傾向將其留下。

即將步入31歲的哈里斯,在2019年和76人簽下5年1.8億美元的大約,雖然間接導致巴特勒(Jimmy Butler)離開費城前往熱火,但他也確實成為球隊先發前鋒。

即便生涯從未入選明星賽,哈里斯的得分能力,仍讓不少球隊將目光擺在他身上。根據《費城詢問報》記者彭沛(Keith Pompey),獨行俠與太陽都曾向76人探詢過哈里斯,但前者因資產不足、後者只有位置和安比德(Joel Embiid)重疊的艾頓(Deandre Ayton)可出,使得交易胎死腹中。

The Suns, Mavericks and Jazz are showing interest in Tobias Harris, per @PompeyOnSixers pic.twitter.com/1oOWnaLJQH