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NBA／勇士看重菜鳥波傑姆斯基 總管助理：有布朗森影子

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士在第19順位選入波傑姆斯基。 美聯社
勇士在第19順位選入波傑姆斯基。 美聯社

在補強受龐大薪資壓力、新版勞資協議侷限下，勇士選入的新人對球隊戰力十分重要。最後，他們在第19順位選入波傑姆斯基（Brandin Podziemski）

身高195公分、司職後衛的波傑姆斯基，在大一時仍就讀伊利諾大學香檳分校，還是菜鳥的他並未獲得上場機會，平均4.3分鐘裡僅獲場均1.4分、0.9籃板、0.3助攻。然而，隔年轉至聖塔克拉拉大學後，他的表現隨著機會增加有了大幅躍進，繳出場均19.9分、8.8籃板、3.7助攻的數據。

優異的成績，讓波傑姆斯基選擇投入選秀，最終獲得勇士青睞。對於這名新秀，球團抱著相當高的期望，在節目中，總管助理哈里斯（Larry Harris）給出了他心中的模板，「我不希望球迷聽到這些會太瘋狂。但，他可以搶籃板、夠聰明、能得分，有點像是布朗森（Jalen Brunson），知道怎麼選擇路徑，也足夠強壯能承受對抗。」

另外，波傑姆斯基本季在NCAA有超過4成的三分命中率，這也是哈里斯看中他的原因，「大家都聽我說過，即便我們有兩個最頂級的射手，球隊的外線能力永遠不嫌多。球隊進攻空間對柯爾（Steve Kerr）的體系相當重要，也是保持球隊進攻效率的關鍵。波傑姆斯基第一個帶給球隊的，就是菁英級的外線能力。」

不管是布朗森，或是哈里斯後續又提及的迪文森佐（Donte DiVincenzo），從球團給出的模板能得知，勇士相當重視這名20歲的新星，期望他能成為球隊重返榮耀的重要因子。

勇士二輪新秀傑克森戴維斯(左)和首輪菜鳥波傑姆斯基。 美聯社
勇士二輪新秀傑克森戴維斯(左)和首輪菜鳥波傑姆斯基。 美聯社

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