NBA／勇士看重菜鳥波傑姆斯基 總管助理：有布朗森影子

在補強受龐大薪資壓力、新版勞資協議侷限下,勇士選入的新人對球隊戰力十分重要。最後,他們在第19順位選入波傑姆斯基(Brandin Podziemski)

Brandin Podziemski is selected 19th overall by the @warriors in the 2023 #NBADraft presented by State Farm! 📺 LIVE on ABC/ESPN pic.twitter.com/Q3mcmTM6JM

身高195公分、司職後衛的波傑姆斯基,在大一時仍就讀伊利諾大學香檳分校,還是菜鳥的他並未獲得上場機會,平均4.3分鐘裡僅獲場均1.4分、0.9籃板、0.3助攻。然而,隔年轉至聖塔克拉拉大學後,他的表現隨著機會增加有了大幅躍進,繳出場均19.9分、8.8籃板、3.7助攻的數據。

優異的成績,讓波傑姆斯基選擇投入選秀,最終獲得勇士青睞。對於這名新秀,球團抱著相當高的期望,在節目中,總管助理哈里斯(Larry Harris)給出了他心中的模板,「我不希望球迷聽到這些會太瘋狂。但,他可以搶籃板、夠聰明、能得分,有點像是布朗森(Jalen Brunson),知道怎麼選擇路徑,也足夠強壯能承受對抗。」

另外,波傑姆斯基本季在NCAA有超過4成的三分命中率,這也是哈里斯看中他的原因,「大家都聽我說過,即便我們有兩個最頂級的射手,球隊的外線能力永遠不嫌多。球隊進攻空間對柯爾(Steve Kerr)的體系相當重要,也是保持球隊進攻效率的關鍵。波傑姆斯基第一個帶給球隊的,就是菁英級的外線能力。」

Warriors Assistant GM Larry Harris key quotes on Brandin Podziemski:

"He's got a little bit of some Jalen Brunson in him"

"I don't think you can have enough shooting"

"What Brandon brings for us is elite shooting"

"His IQ is off the charts..the IQ, the passing, the ability to...