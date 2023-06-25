NBA／外媒看好保羅融入勇士體系 稱波爾「脫離球隊節奏」

波爾（Jordan Poole）前日遭勇士送至巫師換取保羅（Chris Paul），雖然這筆交易引來不少質疑，有外媒卻認為，比起前者，後者更能融入球隊體系。

本季，勇士比賽常呈現前半段出現亂流、後半段回穩帶走比賽的戲碼。《ESPN》數據分析師戈斯貝瑞（Kirk Goldsberry）在Podcast上，如此形容這種風格，「我有一位勇士內部來源告訴我，他們打的不只是『混亂籃球』，他們打的也是『節奏籃球』。」

之後，戈斯貝瑞進一步解釋，「表面上看來混亂，卻有節奏在裡面。勇士球員在場上的動作裡，富含著爵士魂的心跳。」之後更稱讚，球商高、素有「控衛之神」稱號的保羅，可以輕易融入其中。

與新援保羅相比，舊將波爾或許正是因風格不同被送走，如戈斯貝瑞便表示，「我一位勇士朋友告訴我，波爾脫離了球隊節奏，他多運了一兩球、沒有站在對的位置，讓隊友相當沮喪。如果你想適應柯爾（Steve Kerr）的體系，你必須是個高球商、無私的球員。」

由於雙方適性不佳，導致波爾必須和勇士分道揚鑣。然而，到了缺少火力的巫師後，波爾或許能和當初離開湖人的庫茲瑪（Kyle Kuzma）一樣，獲得更多表現機會。