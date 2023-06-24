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NBA／交易喬治附加條件難處理 傳尼克、拓荒者退出

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
喬治因傷缺席例行賽後段賽程和季後賽首輪。 美國聯合通訊社
喬治因傷缺席例行賽後段賽程和季後賽首輪。 美國聯合通訊社

紐約尼克和波特蘭拓荒者近期傳出有意爭取快艇球星喬治（Paul George），希望透過交易引進。不過根據消息透露，這兩隊顯然已經對他失去興趣，一方面顯得猶豫，另一方面則是傾向於放棄這個補強選擇

喬治下季年薪為4560萬美元，明年夏天他握有球員選項，如果執行，他在2024-25年賽季的薪資將達到4880萬美元。

之所以對於引進喬治一事開始卻步，除了認為快艇很難透過交易拿到高順位的選秀權，以作為回報。聯盟內部人士對於喬治的交易價值仍存疑問；此外，喬治的傷病史和合約情況也是因素之一。像尼克認為，喬治的團隊勢必會要求續約協議，這讓他們有些猶豫。

33歲的喬治在過去3年每季平均只出戰47場比賽。

快艇籃球營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）近日針對雙星的問題直接表明，球隊將持續會以兩人為主軸建構陣容。

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