中職／陳俊秀擊球率、長打率有提升 曾總：期待的重砲

樂天桃猿隊距離上半季淘汰只剩最後一步，今天重新升上老將陳俊秀，總教練曾豪駒期望他找回砲管，「畢竟他也是球隊期待的重砲。」

陳俊秀去年陷入低潮年，蔓延至本季未見好轉，4月、5月各一次被降下二軍，今天選手異動，降下楊晉豪、升上陳俊秀，且擔任先發一壘手、第5棒。

曾豪駒表示，「陳俊秀最近的比賽有看到他的擊球率算滿好，長打率也慢慢提升，也希望藉由這陣子狀況提升，在上半季尾聲將之前好的狀況找回來，畢竟也是球隊期待的重砲。」

陳俊秀本季先前在一軍出賽10場，累積25打席、17打數只有1安打，打擊率僅0.059。