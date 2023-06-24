中職／還在試穿就看總仔球衣飛過來 陳晨威當「一日龍貓」

忘了帶自己的「98」號球衣，陳晨威昨天穿上總教練曾豪駒的「99」號戰袍上陣，今天賽前面對媒體採訪還先總仔「附身」，一開頭就問：「要問昨天球隊狀況嗎？」

陳晨威昨天從一開賽就搶鏡，全因他身上的球衣，從賽前轉播鏡頭捕捉到就明顯滿臉尷尬，而曾總被「剝皮」後穿著黑色短袖風衣督軍。陳晨威更在左外野上演雷射肩，本壘前擋下拿莫．伊漾，這是他本季第4次、生涯第19次外野助殺，陳晨威當下朝曾總比畫球衣，示意這一傳有總仔加持。

陳晨威今天在總仔「附身」完後，還原昨天事發經過，「因為我是習慣賽前半小時才換衣服，所以發現沒帶時也來不及了。」他當下先去找總教練報備，還在想要穿誰的球衣，林立先問要不要穿他的，但擔心不在一軍不能使用，正在試穿黃子鵬的球衣時，曾總的球衣就丟了過來。

曾豪駒說：「我就說，不要拐別人氣啦！穿我的。」是否有唸了陳晨威？他說：「心要帶著就好」。

穿總仔的球衣，陳晨威說雖然只是多了1個號碼，但感覺多了一個重量。昨役上演雷射肩，他笑說是曾豪駒球衣的加持，至於沒跟著帶旺打擊，陳晨威也很敢開總仔玩笑，「可能他是吃守備吧！」

被問到是否有被叮嚀，陳晨威説：「這種事情不用提醒，真的不會再犯第二次。」昨天更是穿著球衣睡，今天直接穿著來球場。