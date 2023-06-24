NBA／感傷告別波士頓 史馬特：對我永遠是個特別的地方

塞爾蒂克在選秀夜前發表重磅交易，將上個賽季曾獲得年度防守球員的史馬特（Marcus Smart）交易，從巫師換來了全明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）以及選秀籤。雖然對於帳面戰力的升級顯而易見，但送走待在球隊近十年的史馬特也不免讓球迷感傷，而史馬特在交易後也在推特上道出自己的心聲。

有鑑於老將中鋒霍福特（Al Horford）的老化，升級禁區戰力與外圍投射成了塞爾蒂克季後的補強目標，也因此與季後大甩賣準備重建的巫師一拍即合，並拉上灰熊完成三方交易。塞爾蒂克送出史馬特並獲得波爾辛吉斯，而灰熊為了獲得史馬特也將瓊斯（Tyus Jones）交易至巫師。

目前29歲的史馬特是塞爾蒂克陣中效力最久的球員，場上場下的他都扮演領導隊友的角色，不僅是休息室領袖，更是公認的「隊魂」。對於交易走史馬特，塞爾蒂克營運總裁史蒂文斯（Brad Stevens）也表示是艱難的決定。

而史馬特在沉寂了一天後，今天在推特上發文感傷告別波士頓，提到波士頓對他而言永遠是特別的地方。「說再見很困難，但我依舊期待未來」，史馬特寫道，「回顧效力球隊的這九年間，許多感觸便湧上心頭。剛來到波士頓時，我只不過是個不知道自己想要什麼的毛頭小子，我只知道要非常努力，才能贏得這裡所有球迷的敬重，這也是我如今為何會很難受。」

史馬特也提到，雖然沒辦法幫助塞爾蒂克拿下NBA最多的第18座冠軍，但仍對在這所達到的成就感到自豪。「在波士頓的這九年是美妙的，現在是時候向前看了，我已經等不及到曼菲斯重新起步了，很幸運能成為灰熊的一份子，準備上工了！」