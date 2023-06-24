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NBA／傳更想留守多倫多 席亞康若交易不打算續約

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
席亞康傾向留守多倫多。 美聯社
席亞康傾向留守多倫多。 美聯社

即將邁入合約年的暴龍前鋒席亞康（Pascal Siakam），近期也是頻頻進入到交易流言之中，不過根據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，席亞康顯然更願意繼續留在暴龍拚戰。

據了解，包括老鷹和拓荒者都傳出有意爭取席亞康，不過消息亦透露，席亞康不會和交易到他的球隊續約。這樣的情況勢必也會影響席亞康的交易前景。

席亞康是在2019年和暴龍簽下4年1.37億美元的合約，新賽季他的年薪達到3790萬美元。

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