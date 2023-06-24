NBA／雷納德動手術將休8週 快艇總裁：繼續圍繞雙星建隊

快艇籃球營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）透露，當家球星雷納德（Kawhi Leonard）已經在6月初完成半月板撕裂的清創手術，預計會在8星期之後恢復，屆時他將能趕上10月舉行的球隊訓練營。

自從來到快艇後，雷納德屢屢為傷所困，導致球隊難以在季後賽更上層樓。但即便如此，法蘭克依然直言，球隊將會繼續以雷納德和喬治（Paul George）為中心建隊，努力找到可以讓球隊變得更好的方法。

「對於我們近期的和長期的計劃都非常透明，新版勞資協議將改變你組建球隊的方式，與他們持續交流並且了解他們的看法，這是非常重要的。」法蘭克說。

另一方面，法蘭克還提及希望能夠在自由市場簽回衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。「我們希望衛少能夠回到球隊，我知道他有選擇的權利，但我們想要他回來。」

按照先前的報導指出，快艇希望能用友情價碼一年380萬美元續留衛斯特布魯克。如此一來，快艇將可以在明年夏天握有衛少的早鳥權，屆時提供一份更優渥的合約。