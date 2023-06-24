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NBA／自信搭檔能颳起旋風 菜鳥韓德森向里拉德喊話留下來

聯合新聞網／ 綜合報導
韓德森成為今年選秀的新科探花。 美聯社
韓德森成為今年選秀的新科探花。 美聯社

手握探花籤的拓荒者在選秀會上選進了來自G聯盟引燃隊的後衛韓德森（Scoot Henderson），並未如外界預期透過交易「幹大事」。然而這也為一哥里拉德（Damian Liilard）的去留蒙上一層疑雲，為此，韓德森在受訪時也對里拉德自信喊話，表示兩人攜手搭檔可以讓聯盟颳起旋風。

雖然傳出拓荒者曾以探花籤向其他球隊詢價過球星，包括鵜鶘隊的威廉森（Zion Williamson）及快艇的喬治（Paul George），但最終仍是替球隊帶回了頂尖新秀。在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、米勒（Brandon Miller）、韓德森三人幾乎篤定包辦前三順位的情況下，拓荒者在黃蜂選擇了米勒後挑選韓德森，總管克隆寧（Joe Cronin）滿意表示今年是成功的選秀。

但是，此舉短期內可能沒有辦法幫助拓荒者成為競爭季後賽的勁旅，隨著里拉德步入生涯中後段，拓荒者的競爭力將逐漸下滑。而在選秀後，更傳出里拉德近期並沒有跟球隊展開對話，包括選秀、自由市場及雙方的未來關係，也讓外界猜測里拉德的拓荒者生涯是否要迎來尾聲。

韓德森在選秀後受訪也被問及該如何說服里拉德留下，他則對和里拉德共組後場表達信心。「一切都會結束」，韓德森說，「結合我們兩人的比賽風格，我們的後場組合可以幫助到彼此，（里拉德）留下來，會有很多好事發生。」

不過顯然美國鄉民對於這個組合並不領情，紛紛認為里拉德仍有很高機率會離隊，在貼文下留言道「這候場組合每場會被對手拿130分」、「結束的是拓荒者的賽季」、「在詹姆斯(LeBron James)離隊前塞克斯頓(Collin Sexton)也是這樣喊話的。」

Damian Lillard

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