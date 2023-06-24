NBA／天才狀元溫班亞瑪魅力無法擋 NBA選秀收視飆新高
全世界都想看溫班亞瑪（Victor Wembanyama）！雖然早早鎖定狀元位置，但這名被譽為20年來最佳新秀的法國長人依舊在選秀會上飽受關注，也連帶讓轉播收視率開出佳績，更一度衝破600萬人同時觀看，創下歷史新紀錄。
昨天落幕的選秀會過程鮮有爆點，毫不意外由「法國蜘蛛人」溫班亞瑪成為馬刺隊史的第三位選秀狀元，但仍引起許多球迷矚目。
根據尼爾森公司所做的收視調查，自從NBA選秀大會於2021年由《ESPN》與《ABC》聯合全國轉播後，今年平均收看達374萬人是史上最高。而首輪平均收視人口為493萬人，跟去年首輪相比，更是大幅成長了24%。
就算放眼NBA歷史，也僅在2015年選秀大會達到相同數字的收視率，顯見溫班亞瑪歷史少見的熱度。因為整個選秀會的收視高峰為美東時間8點至8點15分，剛好是宣布溫班亞瑪成為狀元的瞬間，收視人數一舉衝到609萬。
除了關注各個潛力新秀最終獎落誰家，選秀夜前幾筆重磅交易也是影響選秀會收視的一大原因，包含比爾（Bradley Beal）、保羅（Chris Paul）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等人將在新球季改披球衣，在在讓NBA於總冠軍賽結束後，猶能保有球迷的關注度。
Victor Wembanyama (@vicw_32) is selected 1st overall by the @spurs in the 2023 #NBADraft presented by State Farm! pic.twitter.com/mO9ai0uKu6— NBA (@NBA) June 23, 2023
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言