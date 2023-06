NBA／天才狀元溫班亞瑪魅力無法擋 NBA選秀收視飆新高

全世界都想看溫班亞瑪(Victor Wembanyama)!雖然早早鎖定狀元位置,但這名被譽為20年來最佳新秀的法國長人依舊在選秀會上飽受關注,也連帶讓轉播收視率開出佳績,更一度衝破600萬人同時觀看,創下歷史新紀錄。

昨天落幕的選秀會過程鮮有爆點,毫不意外由「法國蜘蛛人」溫班亞瑪成為馬刺隊史的第三位選秀狀元,但仍引起許多球迷矚目。

根據尼爾森公司所做的收視調查,自從NBA選秀大會於2021年由《ESPN》與《ABC》聯合全國轉播後,今年平均收看達374萬人是史上最高。而首輪平均收視人口為493萬人,跟去年首輪相比,更是大幅成長了24%。

就算放眼NBA歷史,也僅在2015年選秀大會達到相同數字的收視率,顯見溫班亞瑪歷史少見的熱度。因為整個選秀會的收視高峰為美東時間8點至8點15分,剛好是宣布溫班亞瑪成為狀元的瞬間,收視人數一舉衝到609萬。

除了關注各個潛力新秀最終獎落誰家,選秀夜前幾筆重磅交易也是影響選秀會收視的一大原因,包含比爾(Bradley Beal)、保羅(Chris Paul)、波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)等人將在新球季改披球衣,在在讓NBA於總冠軍賽結束後,猶能保有球迷的關注度。

Victor Wembanyama (@vicw_32) is selected 1st overall by the @spurs in the 2023 #NBADraft presented by State Farm! pic.twitter.com/mO9ai0uKu6