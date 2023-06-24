NBA／溫班亞瑪 首位法籍選秀狀元

2023年NBA選秀會昨天登場，手握狀元籤的馬刺隊毫無意外地選入潛力長人溫班亞瑪，讓他成為NBA史上首位的法國籍選秀狀元；昨天的選秀會前，各隊也進行了多筆交易，其中又以勇士隊與巫師隊達成後衛保羅的交易案最受關注，對於將與柯瑞搭檔出擊，保羅也直言相當期待。

儘管早就確定將用狀元籤選入溫班亞瑪，但馬刺昨天的選秀會首次選秀中，仍是耗了5分鐘才完成，讓溫班亞瑪直呼這是他人生中最長的5分鐘，「一開始我的心情有點七上八下，然後我的家人開始變得沉默，每個人都在看手表，直到最後我被叫到了，當我看到席佛時，他先是握了我的手並給我擁抱。」

談到如願成為今年的選秀狀元，溫班亞瑪直言心情是難以言喻，「我無法真正描述我的心情，這是我一生中最美好的一刻，我長久以來一直在幻想著這一天，現在就是美夢成真，太不可思議了。」

溫班亞瑪不僅成為NBA史上首位法國籍選秀狀元，也是僅次於姚明、身高第二高的狀元郎，馬刺總教練波波維奇說：「他個性很好，是智力與情商的完美結合，他明白自己所受到的關注，不過他處理得很好，也明白該如何面對這種責任。」至於黃蜂隊與拓荒者隊則是用榜眼與探花籤分別選入前鋒米勒與後衛韓德森。

至於昨天也有不少交易案達成，其中勇士將後衛波爾等人與選秀權一同打包送往巫師，換回日前才剛被太陽隊送到華盛頓的保羅。對於新賽季將與柯瑞並肩作戰，保羅說：「我真的很興奮，我們已經聊得非常開心，新賽季的目標就是幫助勇士拿下更多勝利。」