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NBA／「球哥」鮑爾膝蓋三度動刀 公牛宣布將再次提前報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
鮑爾已超過一年未踏上賽場。 美聯社資料照
鮑爾已超過一年未踏上賽場。 美聯社資料照

雖然NBA賽季才剛全部結束，公牛迷卻已經接到攸關下季戰績的噩耗，那就是「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）又將因傷整季報銷。

鮑爾上次踏上球場，還得追溯到去年一月，之後，他便持續受膝傷困擾，並因此動了兩次手術，卻仍遲遲未能健康歸隊。三月，公牛宣布，整季未出賽的鮑爾，左膝將動14個月以來第三次手術。

即便鮑爾的又一次動刀令人相當沮喪，仍有球迷期待，早早進手術房的他，還有機會在下季末復出。可惜的是，現實仍壓垮了粉絲的最後一點希望，公牛籃球運營執行副總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）稍早表示，「我們的預期是，鮑爾下季將不會回歸。」等同他將因傷連續報銷兩季。

轉戰公牛以來，鮑爾在短短35場比賽裡，成了拉文（Zach Lavine）、德羅展（Demar Derozan）、佛西維奇（Nikola Vucevic）旁的最佳輔助，更曾幫助球隊短暫重回東區列強。然而，在他傷退後，公牛不僅在上季止步首輪，本季更於附加賽即被淘汰。

如今，鮑爾復出機會更加渺茫，公牛的下一季，甚至往後數年都變得相當晦暗不明。

公牛 鮑爾

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