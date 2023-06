NBA／「球哥」鮑爾膝蓋三度動刀 公牛宣布將再次提前報銷

雖然NBA賽季才剛全部結束,公牛迷卻已經接到攸關下季戰績的噩耗,那就是「球哥」鮑爾(Lonzo Ball)又將因傷整季報銷。

鮑爾上次踏上球場,還得追溯到去年一月,之後,他便持續受膝傷困擾,並因此動了兩次手術,卻仍遲遲未能健康歸隊。三月,公牛宣布,整季未出賽的鮑爾,左膝將動14個月以來第三次手術。

即便鮑爾的又一次動刀令人相當沮喪,仍有球迷期待,早早進手術房的他,還有機會在下季末復出。可惜的是,現實仍壓垮了粉絲的最後一點希望,公牛籃球運營執行副總裁卡尼索瓦斯(Arturas Karnisovas)稍早表示,「我們的預期是,鮑爾下季將不會回歸。」等同他將因傷連續報銷兩季。

Bulls VP Arturas Karnisovas on Lonzo Ball: “Our expectation is that he's not going to be back next season"