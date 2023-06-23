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NBA／讚波爾辛吉斯能力強 綠衫軍總裁：我們需要平衡陣容
塞爾蒂克官方正式宣佈，完成與灰熊、巫師的三方交易，獲得長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）
三方交易細節如下：塞爾蒂克送走史馬特（Marcus Smart）、蓋里納利（Danilo Gallinari）、穆斯卡拉（Mike Muscala）、今年首輪籤，換來波爾辛吉斯、灰熊的今年首輪第25順位選秀權、灰熊一個2024年來自勇士的首輪籤。
灰熊送出瓊斯（Tyus Jones）、今年首輪第25順位選秀權、2024年來自勇士的首輪籤，得到史馬特。
巫師送走波爾辛吉斯，獲得瓊斯、蓋里納利、穆斯卡拉、塞爾蒂克的今年首輪籤。
談到波爾辛吉斯的加盟，營運總裁史蒂文斯（Brad Stevens）表示：「我們歡迎波爾辛吉斯加盟波士頓，他不單是帶給我們需要的技術條件，他還是同位置的頂尖球員，可以和任何球員搭檔配合發揮強項。我們上季的禁區欠缺主動進攻比例，波爾辛吉斯能夠攻擊內線，擋拆之後也能拉出投籃。」
對於年度最佳防守球員史馬特的離開，史蒂文斯也表達了感謝之意。「送走他是非常艱難的決定，但今年夏天我們需要平衡一下陣容。我們所有人都很感謝他的貢獻，他永遠都是波士頓的一份子。」
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