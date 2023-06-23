NBA／湖人首輪新秀自曝Kobe鐵粉 佩林卡很開心選到天才
NBA2023年選秀大會今天登場，來自印第安納大學的雙能衛希菲諾（Jalen Hood-Schifino）成為最大贏家，因為他從小就是布萊恩（Kobe Bryant）的粉絲，湖人隊也以首輪第17順位選中他。
湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）看好198公分的希菲諾能成為雙能衛，並以里夫斯（Austin Reaves）的成長為例子。佩林卡認為希菲諾有湖人隊的DNA，「能在第17順位得到希菲諾這種樂透新秀等級的天才，這是讓我們非常開心的事。」
希菲諾受訪時也直言自己相當興奮，「這真的很瘋狂，很難解釋我的感受，因為我從小就是布萊恩的忠實粉絲。我一直在看他的影片和湖人隊，因此被湖人選到有點超現實和瘋狂。」
值得一提的是，今年選秀首輪新秀中有2人名字叫做「Kobe」，分別是老鷹以第15順位選中的後衛巴金（Kobe Bufkin），快艇以第30順位選中的前鋒布朗（Kobe Brown）。
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