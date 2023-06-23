NBA／對莫蘭特下最後通牒 灰熊總管：沒有再犯錯空間

雖然今天所有人都將目光放在選秀會，卻有媒體在選後記者會上，詢問灰熊總管庫克萊曼（Zach Kleiman）關於莫蘭特（Ja Morant）的罰則問題。

莫蘭特首次因持槍事件惹出麻煩時，庫克萊曼尚以期待的態度鼓勵這名球隊王牌。然而，當莫蘭特再次犯錯後，庫克萊曼的語氣變得嚴厲，在記者會上說道，「我們對休賽季發生的事確實相當失望。」

總冠軍賽後，聯盟對莫蘭特祭出禁賽25場的裁罰，對此，庫克萊曼表示，「我認為這非常恰當。現在要專注的，是和聯盟、莫蘭特的代表不斷討論，他必須做好甚麼準備，才能在處罰結束後重回球隊。」

庫克萊曼同時強調，球團與莫蘭特至今仍保持友好對話，雙方關係沒有一絲緊繃，但他也向後者喊話：「嘴巴上怎麼說並不重要，莫蘭特必須身體力行。對的事情用說的都很簡單。」並承諾，球隊會持續灌輸莫蘭特對言行負責的觀念。

最後，庫克萊曼如此評價莫蘭特，「他沒有任何犯錯空間了。莫蘭特還有機會迷途知返，所有人都希望，也相信他能成功，但這取決於他自己。」