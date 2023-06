NBA／對莫蘭特下最後通牒 灰熊總管：沒有再犯錯空間

雖然今天所有人都將目光放在選秀會,卻有媒體在選後記者會上,詢問灰熊總管庫克萊曼(Zach Kleiman)關於莫蘭特(Ja Morant)的罰則問題。

莫蘭特首次因持槍事件惹出麻煩時,庫克萊曼尚以期待的態度鼓勵這名球隊王牌。然而,當莫蘭特再次犯錯後,庫克萊曼的語氣變得嚴厲,在記者會上說道,「我們對休賽季發生的事確實相當失望。」

總冠軍賽後,聯盟對莫蘭特祭出禁賽25場的裁罰,對此,庫克萊曼表示,「我認為這非常恰當。現在要專注的,是和聯盟、莫蘭特的代表不斷討論,他必須做好甚麼準備,才能在處罰結束後重回球隊。」

庫克萊曼同時強調,球團與莫蘭特至今仍保持友好對話,雙方關係沒有一絲緊繃,但他也向後者喊話:「嘴巴上怎麼說並不重要,莫蘭特必須身體力行。對的事情用說的都很簡單。」並承諾,球隊會持續灌輸莫蘭特對言行負責的觀念。

最後,庫克萊曼如此評價莫蘭特,「他沒有任何犯錯空間了。莫蘭特還有機會迷途知返,所有人都希望,也相信他能成功,但這取決於他自己。」

The two most expansive quotes from Zach Kleiman on Ja Morant.



Notable:



