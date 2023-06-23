NBA／連二當家墨瑞都可賣 外媒曝老鷹只有楊恩是非賣品

老鷹本季組成雙槍，戰績卻未更上一層樓，也讓球團思考是否需要再次重整陣容。根據外媒，隊上現在只有楊恩（Trae Young）是非賣品。

上季在首輪遭熱火淘汰後，老鷹於暑假賭上多張選秀籤，換來剛在馬刺打出身價的墨瑞（Dejunte Murray）與楊恩組成雙槍，意圖讓戰績更上一層樓。不過，這對搭檔並未收到成效，老鷹這季仍在首輪即遭淘汰。

由於已連續兩年止步首輪，老鷹勢必得做出改變。對此，《ESPN》知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目上直言：「唯一一個我沒聽到交易流言的球員，是楊恩。」也就是說，就連墨瑞都是可交易對象。

作為球隊不到一年前，才砸重本換來的二當家，墨瑞成為可動資產讓人相當意外，同場的《ESPN》數據專家培爾頓（Kevin Pelton）也不禁詢問：「墨瑞呢？」溫德霍斯特則再次重複，「唯一一個我沒聽到交易流言的，是楊恩。」明確表示，老鷹現在僅有楊恩是不動核心。

轉往亞特蘭大後，墨瑞繳出場均20.5分、5.3籃板、6.1助攻的成績，如今，他可能又得再次陷入眾多交易傳言中。