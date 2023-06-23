快訊

被女網紅影射性侵未遂…廖峻今提告 驚曝原因：我大後天要開刀！

國家級警報響！新北市大雷雨狂轟 「這2區」被列示警區域

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／連二當家墨瑞都可賣 外媒曝老鷹只有楊恩是非賣品

聯合新聞網／ 綜合報導
老鷹下季恐面臨陣容大搬風。 法新社
老鷹下季恐面臨陣容大搬風。 法新社

老鷹本季組成雙槍，戰績卻未更上一層樓，也讓球團思考是否需要再次重整陣容。根據外媒，隊上現在只有楊恩（Trae Young）是非賣品。

上季在首輪遭熱火淘汰後，老鷹於暑假賭上多張選秀籤，換來剛在馬刺打出身價的墨瑞（Dejunte Murray）與楊恩組成雙槍，意圖讓戰績更上一層樓。不過，這對搭檔並未收到成效，老鷹這季仍在首輪即遭淘汰。

由於已連續兩年止步首輪，老鷹勢必得做出改變。對此，《ESPN》知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目上直言：「唯一一個我沒聽到交易流言的球員，是楊恩。」也就是說，就連墨瑞都是可交易對象。

作為球隊不到一年前，才砸重本換來的二當家，墨瑞成為可動資產讓人相當意外，同場的《ESPN》數據專家培爾頓（Kevin Pelton）也不禁詢問：「墨瑞呢？」溫德霍斯特則再次重複，「唯一一個我沒聽到交易流言的，是楊恩。」明確表示，老鷹現在僅有楊恩是不動核心。

轉往亞特蘭大後，墨瑞繳出場均20.5分、5.3籃板、6.1助攻的成績，如今，他可能又得再次陷入眾多交易傳言中。

老鷹 墨瑞 楊恩

相關新聞

NBA／合體柯瑞全力衝擊總冠軍 保羅：感到非常興奮

勇士在今天選秀會上做出一筆重磅交易，將波爾（Jordan Poole）、羅林斯（Ryan Rollins）、2030年受保護的首輪選秀籤、2027年二輪選秀籤打包送到巫師，換來了資深控衛指揮官保羅（C

NBA／勇士先向太陽提案波爾換保羅 美媒：他們最後選擇比爾

勇士今天與巫師完成震撼聯盟的交易，主要是拿自家培養的波爾（Jordon Poole）換取老將保羅（Chris Paul），增加未來薪資彈性外還能繼續拚冠。不過美媒爆料，早在比爾（Bradley Bea

NBA／狀元榜眼探花各具特色 溫班亞瑪接班氣勢旺

2023年NBA選秀會今天在紐約巴克萊中心登場，前3順位各有特色，「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）一如預期披上馬刺戰袍成為選秀狀元，在未來10年內很有機會成為聯盟門面球星。

NBA／NBA選秀 近20年狀元名單

馬刺在2023年NBA選秀會選進溫班亞瑪，成為馬刺隊史第3位選秀狀元。

NBA／等了1年! 交易後波爾取消關注格林 名記：他會成得分王

勇士今天完成一筆重大交易，將培養4個賽季的年輕後衛波爾（Jordan Poole）等籌碼送往巫師，換回資深控衛保羅（Chris Paul）。值得一提的是，交易案達成後波爾立刻取消勇士老將格林（Dray

NBA／比爾交易案細節公佈 太陽透支未來全力決戰今朝

太陽和巫師之間有關比爾（Bradley Beal）的交易案正式底定，除了比爾之外，太陽還另外得到古德溫（Jordan Goodwin）和陶德（Isaiah Todd）。至於太陽則給出了保羅（Chris

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦