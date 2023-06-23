NBA／傳里拉德和拓荒者零互動 看自由市場補強決定去留

外界普遍認為，拓荒者將在選秀會決定，要選擇交易里拉德（Damian Lillard）走入重建，還是交易探花籤換來即戰力，繼續以冠軍為目標。

然而，稍早，拓荒者並沒有如預期般「幹大事」，在選入韓德森（Scoot Henderson）後，便沒有任何額外動作，讓球迷相當擔憂，過去曾暗示不願和球隊一同重建的里拉德，是否將主動求去。

來自《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）的消息，或許會讓波特蘭球迷更擔心，因為他在推特上面寫道，「不管是關於選秀、自由市場、自己的未來，里拉德最近並沒有和球隊有過溝通。」

Damian Lillard has not had any recent communication with the Portland Trail Blazers involving the draft, free agency or his future, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 23, 2023

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）則表示，里拉德正在觀察球隊的各項操作，「我被告知，里拉德決定下一站的時程被延後了。從今晚到進入自由市場之後。」代表若拓荒者未能如里拉德所願，打造有競爭力的陣容，他或許會申請交易。

Damian Lillard wants to give the Blazers more time to build a contender and will take the next week to think about his future, per Shams



(h/t @flasportsbuzz ) pic.twitter.com/MmGDCkgBn6 — NBACentral (@TheNBACentral) June 23, 2023

雖然近日新聞指出，拓荒者關閉了任何關於里拉德的報價，但若他最終真因補強不利要求轉隊，球隊也只能忍痛尋找最佳方案。