NBA／傳里拉德和拓荒者零互動 看自由市場補強決定去留

外界普遍認為,拓荒者將在選秀會決定,要選擇交易里拉德(Damian Lillard)走入重建,還是交易探花籤換來即戰力,繼續以冠軍為目標。

然而,稍早,拓荒者並沒有如預期般「幹大事」,在選入韓德森(Scoot Henderson)後,便沒有任何額外動作,讓球迷相當擔憂,過去曾暗示不願和球隊一同重建的里拉德,是否將主動求去。

來自《Bleacher Report》記者海恩斯(Chris Haynes)的消息,或許會讓波特蘭球迷更擔心,因為他在推特上面寫道,「不管是關於選秀、自由市場、自己的未來,里拉德最近並沒有和球隊有過溝通。」

Damian Lillard has not had any recent communication with the Portland Trail Blazers involving the draft, free agency or his future, league sources tell @NBAonTNT , @BleacherReport .

《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)則表示,里拉德正在觀察球隊的各項操作,「我被告知,里拉德決定下一站的時程被延後了。從今晚到進入自由市場之後。」代表若拓荒者未能如里拉德所願,打造有競爭力的陣容,他或許會申請交易。

Damian Lillard wants to give the Blazers more time to build a contender and will take the next week to think about his future, per Shams



(h/t @flasportsbuzz ) pic.twitter.com/MmGDCkgBn6