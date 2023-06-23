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NBA／比爾交易案細節公佈 太陽透支未來全力決戰今朝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
截自推特
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太陽和巫師之間有關比爾（Bradley Beal）的交易案正式底定，除了比爾之外，太陽還另外得到古德溫（Jordan Goodwin）和陶德（Isaiah Todd）。至於太陽則給出了保羅（Chris Paul）、沙米特（Landry Shamet）、部分現金和6個二輪籤、4個首輪籤互換權。

簡單來說，這是一筆牽涉到13換3的交易案，太陽等於完全透支未來，全力朝眼前的總冠軍金盃邁進。

根據報導，太陽送出的二輪籤分別是2024、2025、2026、2027、2028、2030年；而4個首輪籤互換則是2024、2026、2028、2030年。

《The Heavy》資深記者德凡尼（Sean Deveney）更直接列出太陽在未來7年將無法完全掌控自己手上的選秀權。

太陽這7年選秀權情況如下：

2023年、2025年、2027年、2029年的首輪籤：均屬於籃網

2024年、2026年、2028年、2030年的首輪互換權：屬於巫師

2024、2025、2026、2027、2028年的二輪籤：屬於巫師

2029年的二輪籤：屬於雷霆

2030年的二輪籤：屬於巫師

而在杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、（Bradley Beal）、艾頓（Deandre Ayton）這4大主力合體後，單薪資就衝破1.6億美元，勢必要繳大量豪華稅，同實也讓太陽剩餘補強空間只能仰賴底薪合約球員。

在太陽和巫師交易之後，巫師後來也和勇士達成協議，送走了保羅，換來波爾（Jordan Poole）、羅林斯（Ryan Rollins）、2030年受保護的首輪選秀籤、2027年二輪選秀籤。

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