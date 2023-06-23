聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／比爾交易案細節公佈 太陽透支未來全力決戰今朝
太陽和巫師之間有關比爾（Bradley Beal）的交易案正式底定，除了比爾之外，太陽還另外得到古德溫（Jordan Goodwin）和陶德（Isaiah Todd）。至於太陽則給出了保羅（Chris Paul）、沙米特（Landry Shamet）、部分現金和6個二輪籤、4個首輪籤互換權。
簡單來說，這是一筆牽涉到13換3的交易案，太陽等於完全透支未來，全力朝眼前的總冠軍金盃邁進。
根據報導，太陽送出的二輪籤分別是2024、2025、2026、2027、2028、2030年；而4個首輪籤互換則是2024、2026、2028、2030年。
《The Heavy》資深記者德凡尼（Sean Deveney）更直接列出太陽在未來7年將無法完全掌控自己手上的選秀權。
太陽這7年選秀權情況如下：
2023年、2025年、2027年、2029年的首輪籤：均屬於籃網
2024年、2026年、2028年、2030年的首輪互換權：屬於巫師
2024、2025、2026、2027、2028年的二輪籤：屬於巫師
2029年的二輪籤：屬於雷霆
2030年的二輪籤：屬於巫師
而在杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、（Bradley Beal）、艾頓（Deandre Ayton）這4大主力合體後，單薪資就衝破1.6億美元，勢必要繳大量豪華稅，同實也讓太陽剩餘補強空間只能仰賴底薪合約球員。
在太陽和巫師交易之後，巫師後來也和勇士達成協議，送走了保羅，換來波爾（Jordan Poole）、羅林斯（Ryan Rollins）、2030年受保護的首輪選秀籤、2027年二輪選秀籤。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言