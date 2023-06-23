NBA／雙胞胎兄弟檔寫歷史 父親期許：成為球隊領袖

湯普森兄弟（Amen Thompson & Ausar Thompson）今天在NBA選秀會中，接連在第4、第5順位被選上，成為史上第一對在同屆選秀會裡，都在前5順位被選中的兄弟檔。

NBA今天舉行選秀會，休士頓火箭在第4順位選上Amen，底特律活塞接著在第5順位選上Ausar。根據《ESPN Stats & Information》數據，他們是1976年NBA與ABA合併以來，首對在同屆選秀會的前5順位都被選上的兄弟檔。

湯普森兄弟也是繼鮑爾（Lonzo Ball）、小鮑爾（LaMelo Ball）兄弟後，第一對選秀順位都落在前5的兄弟。

Amen說：「不管我和Ausar誰先被選上，我們都會很高興，這對我的家庭來說意義深遠，因為我們看到所有的努力都得到回報了。我們接連被選上，成為第一對在同屆選秀中，都在前5順位被選上的雙胞胎，這真的是意義非凡。」

Amen加入的火箭，本季戰績22勝60敗，進攻效率值（offensive rating）110.5在全聯盟30支球隊中排在第27，防守效率值（defensive efficiency）118.6排在第29。Amen的運動能力讓球探留下深刻印象。

Amen說：「在NBA裡和這些運動健將一起打球，我想自己最大的優勢就在跑動上。火箭是支年輕的球隊，這就是我們該做的。」

Ausar加入的活塞，本季以17勝65敗的戰績作收，已連續15個球季無法打進季後賽，是全聯盟中與季後賽無緣時間最長的球隊。

活塞2021年以狀元籤選進康寧漢（Cade Cunningham）、2022年以首輪第5順位選進艾維（Jaden Ivey），最近又大手筆重金網羅了前鳳凰城太陽總教練、2021-22球季年度最佳總教練威廉斯（Monty Williams）執掌兵符。

Ausar說：「超興奮的，我等不及要見教練、隊友，並和他們一起成長。」

湯普森兄弟想進NBA的目標已經實現，他們的父親老湯普森（Troy Thompson）在NBA選秀夜分享了自己對兒子們的期許。

老湯普森說：「現在我期待的是他們能成為隊上的領袖，當然還有入選年度新秀第一隊，甚至爭奪年度最佳新秀獎，我們有很大的野心。」