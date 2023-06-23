NBA／雙胞胎兄弟檔寫歷史 父親期許：成為球隊領袖
湯普森兄弟（Amen Thompson & Ausar Thompson）今天在NBA選秀會中，接連在第4、第5順位被選上，成為史上第一對在同屆選秀會裡，都在前5順位被選中的兄弟檔。
NBA今天舉行選秀會，休士頓火箭在第4順位選上Amen，底特律活塞接著在第5順位選上Ausar。根據《ESPN Stats & Information》數據，他們是1976年NBA與ABA合併以來，首對在同屆選秀會的前5順位都被選上的兄弟檔。
湯普森兄弟也是繼鮑爾（Lonzo Ball）、小鮑爾（LaMelo Ball）兄弟後，第一對選秀順位都落在前5的兄弟。
Amen說：「不管我和Ausar誰先被選上，我們都會很高興，這對我的家庭來說意義深遠，因為我們看到所有的努力都得到回報了。我們接連被選上，成為第一對在同屆選秀中，都在前5順位被選上的雙胞胎，這真的是意義非凡。」
Amen加入的火箭，本季戰績22勝60敗，進攻效率值（offensive rating）110.5在全聯盟30支球隊中排在第27，防守效率值（defensive efficiency）118.6排在第29。Amen的運動能力讓球探留下深刻印象。
Amen說：「在NBA裡和這些運動健將一起打球，我想自己最大的優勢就在跑動上。火箭是支年輕的球隊，這就是我們該做的。」
Ausar加入的活塞，本季以17勝65敗的戰績作收，已連續15個球季無法打進季後賽，是全聯盟中與季後賽無緣時間最長的球隊。
活塞2021年以狀元籤選進康寧漢（Cade Cunningham）、2022年以首輪第5順位選進艾維（Jaden Ivey），最近又大手筆重金網羅了前鳳凰城太陽總教練、2021-22球季年度最佳總教練威廉斯（Monty Williams）執掌兵符。
Ausar說：「超興奮的，我等不及要見教練、隊友，並和他們一起成長。」
湯普森兄弟想進NBA的目標已經實現，他們的父親老湯普森（Troy Thompson）在NBA選秀夜分享了自己對兒子們的期許。
老湯普森說：「現在我期待的是他們能成為隊上的領袖，當然還有入選年度新秀第一隊，甚至爭奪年度最佳新秀獎，我們有很大的野心。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言