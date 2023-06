NBA／球迷、記者都陷榜眼之爭 黃蜂總管：米勒一直是最愛

阿拉巴馬大學前鋒米勒(Brandon Miller)與G聯盟引燃隊後衛韓德森(Scoot Henderson)的榜眼之爭,是本次選秀會看點之一。最後,米勒贏了這場對決,總管庫普契克(Mitch Kupchak)也出面表示,米勒從頭到尾都是首選。

由於溫班亞瑪(Victor Wembanyama)早早鎖定狀元,讓外界都把目光放在誰是榜眼,《ESPN》記者「沃神」沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)前日先行指出,黃蜂將選入米勒,另一名資深記者,《The Athlete》的查拉尼亞今日卻說:「黃蜂偏向選擇韓德森。」讓沃納羅斯基今早又發文堅稱:「韓德森無法取代米勒。」國外社群也充斥著球迷間「米勒還是韓德森?」的討論。

在粉絲,甚至記者之間的爭論下,黃蜂稍早做出最終選擇,用榜眼籤將米勒帶回夏洛特。隨後當庫普契克被問到試怎麼抉擇時,他回應,「米勒一直都是我們的最愛。這不是個簡單的決定,我覺得他是當下最好的球員。兩位都很優秀,但米勒是那個,我們認為會在夏洛特表現卓越的人。」

最後,庫普契克也提到,教練、球探、管理層都偏好選入米勒而非韓德森,看來黃蜂在決定榜眼人選時,並沒有如球迷和記者般,陷入兩難。