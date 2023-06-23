NBA／樂透順位投入巫師懷抱 溫班亞瑪法甲隊友：美夢成真

傳出過去幾週都在討論手上第7順位選秀權的溜馬，在今天選秀會上和擁有第8順位的巫師達成交易。

具體內容是溜馬將第7順位送給巫師，從而拿到第8順位和兩個二輪選秀權。溜馬最後選了來自休士頓大學的華克（Jarace Walker），至於巫師則是挑了狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的法甲隊友庫里巴利（Bilal Coulibaly）。

6呎8吋、體型壯碩的華克，臂展達7呎2吋，攻守技能包均衡是他的一大優勢，同時更是1984年的「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）之後首位在前10順位被選走的休士頓大學球員。

擁有不錯條件的華克有望在溜馬一展身手。 美聯社

6呎6吋高的庫里巴利，上季平均可以攻下10.9分4.1籃板1.4助攻，在樂透順位被選進後，庫里巴利直言這對他就是夢想成真的一刻。

「我和溫班亞瑪從小就談論過想去NBA打球，這是我們的夢想。這一年來我們也一直在想，這個夢想準備要成真了嗎？我們都為彼此感到驕傲。」庫里巴利說。