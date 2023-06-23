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NBA／勇士先向太陽提案波爾換保羅 美媒：他們最後選擇比爾

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾今早被送往巫師。 法新社
波爾今早被送往巫師。 法新社

勇士今天與巫師完成震撼聯盟的交易，主要是拿自家培養的波爾（Jordon Poole）換取老將保羅（Chris Paul），增加未來薪資彈性外還能繼續拚冠。不過美媒爆料，早在比爾（Bradley Beal）交易案前，勇士就曾提出相同包裹向太陽提案，只是鳳凰城最後選擇了比爾，如今繞了一圈，勇士還是迎來這名準名人堂控衛。

勇士新總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）日前在上任記者會時才強調波爾仍是勇士未來計畫，雙方會繼續合作四年，沒想到幾天後就變掛，今天完成的保羅-波爾交易案完全打臉當時說法。然而更諷刺的是，根據鳳凰城知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）爆料，這筆交易提案在比爾交易案還未發生前就成形了，「這包裹是勇士提供給太陽的選擇之一，但到最後，他們覺得比爾比較適合球隊。」

保羅本季已浮現老態，龐大的薪資加上季後賽屢次在關鍵時刻因傷倒下，逐漸成為負資產，讓太陽起心動念做出交易，成為球隊送往巫師、得到比爾的主要籌碼。至於勇士雖然提案失敗，但顯然很早就在思考要清掉波爾，而保羅早就在他們的雷達中，最後還是向巫師換回這名老將，在生涯末期和浪花兄弟一起拚冠。

對太陽來說，雖然波爾更便宜也更年輕，但比爾經驗更加老道，穩定度也更勝一籌，而太陽新老闆也不懼撒錢、一切只為拚冠的信念，讓球隊最後選擇了與巫師交易。

勇士 太陽 保羅

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