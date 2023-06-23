快訊

炎亞綸畫面還能播嗎？「營業中」鄭重表態了

不是在1樓！他好奇2樓裝鐵捲門有何作用 內行人解釋2功能：好用

八萬分之一機率！高雄婦早產「人魚寶寶」 長庚醫師這麼說

NBA／合體柯瑞全力衝擊總冠軍 保羅：感到非常興奮

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
過去頻頻在西區戰場廝殺的柯瑞(右)和保羅，兩人新賽季將並肩作戰。 路透通訊社
過去頻頻在西區戰場廝殺的柯瑞(右)和保羅，兩人新賽季將並肩作戰。 路透通訊社

勇士在今天選秀會上做出一筆重磅交易，將波爾（Jordan Poole）、羅林斯（Ryan Rollins）、2030年受保護的首輪選秀籤、2027年二輪選秀籤打包送到巫師，換來了資深控衛指揮官保羅（Chris Paul）。他與柯瑞（Stephen Curry）的合體消息也瞬間登上全美熱搜。

針對即將前往灣區燃燒最後生涯，保羅也表達了興奮之情。「我感到非常興奮。我不知道今天已經被問了多少次這個問題了。是的，我很興奮。」

至於將和柯瑞並肩作戰，保羅也透露他已經跟對方聊過。「我們談得很開心，薪賽季的目標就是幫助球隊贏得更多比賽。」保羅近期正在為新書《Sixty-one（61）》做宣傳。

保羅在2023-24賽季的年薪為3080萬美元，其中只有1580萬美元是受保障。如果沒有在6月28日之前裁掉保羅，他的合約將會變成全額保障。至於保羅在2024-25賽季的合約則是非完全保障。

勇士方面已經表明，將不會裁掉保羅，而是希望透過這樣的全新後場組合，再次衝擊總冠軍。

另一方面，有媒體也提到柯瑞和保羅這兩位大牌後衛顯然很有意願一起合作，並且達成一定的共識，否則他們要阻止球隊這筆交易包並非難事。

相關新聞

NBA／震撼！勇士拿波爾和巫師換保羅 會留下他一起拚冠

勇士完成一筆震撼交易，將年輕後衛波爾（Jordan Poole）和一枚首輪選秀籤等籌碼送往巫師，換回38歲資深控衛保羅（Chris Paul）。 據ESPN報導指出，勇士送出的包裹為波爾、羅林斯

NBA／合體柯瑞全力衝擊總冠軍 保羅：感到非常興奮

勇士在今天選秀會上做出一筆重磅交易，將波爾（Jordan Poole）、羅林斯（Ryan Rollins）、2030年受保護的首輪選秀籤、2027年二輪選秀籤打包送到巫師，換來了資深控衛指揮官保羅（C

NBA／狀元榜眼探花各具特色 溫班亞瑪接班氣勢旺

2023年NBA選秀會今天在紐約巴克萊中心登場，前3順位各有特色，「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）一如預期披上馬刺戰袍成為選秀狀元，在未來10年內很有機會成為聯盟門面球星。

NBA／溫班亞瑪將征戰夏聯 波波維奇興奮：我可以來個後空翻

法國大物溫班亞瑪（Victor Wembanyama）稍早毫無懸念成為本屆選秀狀元，總教練波波維奇（Gregg Popovich）也證實，觀眾很快就能在夏季聯賽看到他的身影。 去年選秀剛落幕時，

NBA／等了1年! 交易後波爾取消關注格林 名記：他會成得分王

勇士今天完成一筆重大交易，將培養4個賽季的年輕後衛波爾（Jordan Poole）等籌碼送往巫師，換回資深控衛保羅（Chris Paul）。值得一提的是，交易案達成後波爾立刻取消勇士老將格林（Dray

NBA／史上首對雙胞胎前10順位獲選 湯普森兄弟寫歷史

在今天選秀會上，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、米勒（Brandon Miller）、韓德森（Scoot Henderson）分別成為狀元、榜眼和探花。 有趣的是，第4順位的火箭

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦