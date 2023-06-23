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NBA／霍華德之子爆冷第11順位獲選 父子擁抱畫面感人

聯合新聞網／ 綜合報導
霍華德父子深情擁抱。 法新社
霍華德父子深情擁抱。 法新社

職業生涯長達19年的名將霍華德（Juwan Howard）退休後在密西根大學執教，他一手栽培的兒子小霍華德（Jett Howard）同樣效力密西根大學，今年正式投入NBA選秀，爆冷以首輪第11順位被魔術隊選中，父子倆在選秀大會現場深情擁抱。

密西根大學1991年組成以名人堂球星韋伯（Chris Webber）為首的「密西根五虎」，連2季闖進NCAA總冠軍賽都屈居亞軍，但已在全美打響名號。韋伯1993年投入NBA選秀，密西根五虎時代結束。霍華德則在1994年投入選秀，被華盛頓子彈隊（巫師）以首輪第5順位選中，沒想到一打就是19個年頭，他在2012、13年隨熱火奪冠後，宣布高掛球鞋。

霍華德退休後回母校密西根大學執教，小霍華德也進入該校就讀，本季出賽29場，平均14.2分2.8籃板2.0助攻，以36.8%命中率投進2.7顆三分球。多家選秀網站預測他會在首輪後段被選中，沒想到魔術第11順位就先出手。

小霍華德在選秀會聽見自己的名字後十分激動，起身就先和父親深情擁抱，老霍華德後來也在推特轉發這項好消息。值得一提的是，小霍華德將是魔術陣中第4位密西根校友，另外3位是M.華格納（Moritz Wagner）、F.華格納（Franz Wagner）及休士頓（Caleb Houstan）。

魔術

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