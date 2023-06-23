NBA／樂透前5熱門新秀掉到第20 專家：將成火箭選秀神偷
每一年NBA的待選新秀，在模擬選秀時都會有預估落點，不過選秀日當天出現順位竄升或暴跌的情形也很常見，而原被視為樂透前5順位的的惠特摩（Cameron Whitmore），今天就成為不幸運的案例。
身高超過200公分，來自維拉諾瓦大學（Villanova）的前鋒惠特摩，以進攻端勁爆的體能、防守端能看管多個位置聞名，他在今年NCAA繳出場均12.5分、5.3籃板、0.7助攻的成績，拿下所屬分區新人王，並在模擬選秀中坐穩樂透前五順位。
然而，稍早的選秀會，一開始的走向雖和模擬選秀大致類似，惠特摩的名字卻遲遲未被唸到，不僅是不在前5順位，中、後段也不見他姓名。最終，他出人意料地掉出樂透區間，在首輪第20順位才被火箭選入。
根據NBA記者席格爾（Brett Siegel）指出，惠特摩順位下滑是因球團對他有「健康疑慮」，他在維拉諾瓦大學時期，曾因傷錯過開季第一個月的7場比賽，4年前也斷過腿，導致預估順位從前5下滑到前10。此外《ESPN》的「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）更加碼補充，「他的體能測驗表現欠佳，和球團面試應對也不理想，成為掉價主因。」最後惠特摩連前10都沒保住。
雖然順位下滑對惠特摩而言是壞消息，但英雄不怕出身低，即便有傷勢疑慮，火箭能在首輪後段第20順位選到這名頂級潛力股仍堪稱賺到，《ESPN》分析師畢拉斯（Jay Bilas）就說：「你不可能隨時找到這種運動力，他絕對是20順位的一大偷，是選秀前五的天賦。」
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