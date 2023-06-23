NBA／獨行俠善用第10順位籤 兩筆交易升級禁區戰力

在今天選秀會上，獨行俠先後和雷霆、國王進行了交易，除了選秀權互換外，還送走了長人射手伯坦斯（Davis Bertans），得到了中鋒荷姆斯（Richaun Holmes）。

獨行俠先是和雷霆達成交易，將首輪第10順位和伯坦斯打包送到雷霆，從而換來首輪第12順位和一個1700萬美元的交易特例。雷霆最終用第10順位選了來自肯塔基大學的華勒斯（Cason Wallace），獨行俠則是選了杜克大學的萊夫利（Dereck Lively II）。

Mar 20, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Dallas Mavericks forward Davis Bertans (44) shoots for three as Memphis Grizzlies guard Desmond Bane (22) defends during the first half at FedExForum. Mandatory Credit: Petre Thomas-USA TODAY Sports 路透通訊社

根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）透露，這筆交易將會到台灣時間7月7日才能生效，因為雷霆需要為伯坦斯騰出薪資空間。伯坦斯下季年薪為1700萬美元，他在2024-25年賽季握有球員選項，價值1600萬美元，其中500萬美元是完全保障。

後續，國王在首輪第24順位挑選了馬奎特大學的普羅斯佩（Olivier-Maxence Prosper），隨即將他和荷姆斯一同交易到達拉斯，拿到先前從雷霆獲得的1700萬美元交易特例。

馬奎特大學的普羅斯佩。 美聯社

在國王幾乎遭到棄用的荷姆斯，下季年薪為1200萬美元，他在2024-25年賽季握有球員選項，價值1288萬美元。

獨行俠透過這兩次交易，分別拿到7呎1吋的萊夫利、6呎10吋的荷姆斯和6呎8吋的普羅斯佩，進一步提升陣容高度。

荷姆斯上季幾乎遭國王棄用。 法國新聞社

萊夫利上季出賽34場，場均出戰20.6分鐘可得到5.2分5.4籃板1.1助攻2.4阻攻，投籃命中率65.8%。普羅斯佩則是場均上場29.1分鐘，可以得到12.5分4.7籃板0.7助攻，投籃命中率51.2%，三分命中率33.9%。