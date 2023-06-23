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NBA／傳卡達主權財富基金擬入股巫師 有望創歷史新猷

中央社／ 綜合外電報導
里昂西斯(右)旗下擁有多支職業球隊。 路透通訊社
里昂西斯(右)旗下擁有多支職業球隊。 路透通訊社

「華盛頓郵報」今天報導，卡達投資局正準備購買擁有NBA、WNBA、NHL等華盛頓球隊的集團的少數股權，這是主權財富基金投資美國職業運動的首例。

華郵和其他數家美國媒體報導，國營的卡達投資局（Qatar Investment Authority, QIA）正試圖收購Monumental Sports & Entertainment集團5%的股權。

這個集團的大老闆是里昂西斯（Ted Leonsis），旗下有NBA華盛頓巫師隊（Wizards）、WNBA華盛頓神秘隊（Mystics）、NHL華盛頓首都隊（Capitals）。

一旦成交，卡達投資局將成為第一個入股美國主要運動隊伍的外國主權財富基金。

華盛頓郵報引述了一名熟悉相關規定人士的說法，NBA也證實正在審查這項投資，目前還未定案。

NBA去年修改規定，開放這類外國投資，但不可擁有球隊超過20%的股份。

美國媒體引述NBA發言人巴斯（Mike Bass）的聲明，他說：「NBA董事會正在審查卡達投資局對巫師母公司Monumental Sports & Entertainment及其他運動資產的可能投資。」

「根據目前規定，若此案獲得批准，卡達投資局可對球隊被動、少數股權投資，但不能涉入營運或決策。」

美國運動新聞網站《The Athletic》引述「NHL高層消息人士」說法報導，收購球隊股份確實需要NHL理事會批准，但NHL從未反對主權財富基金投資。報導還提到，理事會的執行委員會已同意這樁交易案。

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