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NBA／黃蜂榜眼嗆喬丹老了是老凡人 喬治才是他的GOAT

聯合新聞網／ 綜合報導
米勒被黃蜂以榜眼選入。 美聯社
米勒被黃蜂以榜眼選入。 美聯社

阿拉巴馬大學前鋒米勒（Brandon Miller），稍早確定以榜眼之姿加入黃蜂，而在選秀會前他自己爆料，試訓時曾和將下台的老闆喬丹（Michael Jordan）互噴垃圾話，甚至嗆「籃球之神」老了，也因此讓黃蜂留下深刻印象。

作為本屆選秀大物之一，不少球隊邀請米勒參加私人試訓，而他在夏洛特表現出色，當下也傳出黃蜂榜眼籤就是他了。選秀會前米勒在廣播節目上分享和喬丹互噴垃圾話的趣事，當時他正在展示球技，向來嘴巴不饒人的「籃球之神」竟譏笑他：「你不過只是個射手。」這位20歲新秀也立即回擊，他還原過程：「我就只是在那邊投三分而已，我知道自己的天賦以及才能，不能讓喬丹爬到你頭上，這樣他會感覺良好，所以，我嗆了一些話回去。」他接著說，自己當然不會被壓著打，當60歲的喬丹練習罰球時投了一顆麵包後，藉機當著他的面酸「你老了。」

此外米勒也表示自己的「GOAT」並非多數人心目中的喬丹和詹姆斯（Lebron James）2選1，「我從小是看喬治（Paul George）長大，他才是我的GOAT，所以喬丹對我來說，就是個在看我訓練的凡人而已。」但也說：「跟他見面絕對很酷，他的聲音跟電視上一模一樣，也一直在講垃圾話，所以我和他度過了很愉快的時光。」

或許是米勒在試訓時的膽識過人，讓喬丹最終欽點這名在NCAA場均18.8分、8.2籃板、2.1助攻的新星，成為今日選秀會上，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）下的第二人。

黃蜂

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