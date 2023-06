NBA／狀元榜眼探花各具特色 溫班亞瑪接班氣勢旺

2023年NBA選秀會今天在紐約巴克萊中心登場,前3順位各有特色,「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)一如預期披上馬刺戰袍成為選秀狀元,在未來10年內很有機會成為聯盟門面球星。

溫班亞瑪身高7呎5吋(226公分)、臂展8呎(243公分),身體條件讓外界垂涎三尺,尤其他還具備後衛般的投籃手感、前鋒般的移動速度,讓溫班亞瑪早在5個月前就被視為狀元的不二人選。

溫班亞瑪也是馬刺隊史上第3名選秀狀元,前2名分別是1987年的羅賓森(David Robinson)、1997年的鄧肯(Tim Duncan),而這2名隊史的偉大中鋒,也都幫助馬刺拿過NBA總冠軍。

