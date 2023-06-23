NBA／史上首對雙胞胎前10順位獲選 湯普森兄弟寫歷史

在今天選秀會上，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、米勒（Brandon Miller）、韓德森（Scoot Henderson）分別成為狀元、榜眼和探花。

有趣的是，第4順位的火箭和第5順位的活塞分別選了來自Overtime Elite聯盟（OTE）的湯普森兄弟（Amen Thompson & Ausar Thompson），寫下聯盟歷史新猷。

Amen Thompson is selected 4th overall by the @HoustonRockets in the 2023 #NBADraft presented by State Farm! pic.twitter.com/IopmhedUgg — NBA (@NBA) June 23, 2023

根據報導，身高均為6呎7吋的湯普森兄弟成為NBA史上首對在同屆NBA選秀均於前10順位被選中的雙胞胎。

Overtime Elite聯盟是美國媒體Overtime在2021年為16到20歲球員所創立的職業籃球聯賽。Amen今年在OTE聯賽一共打了16場，平均可以拿下16.4分5.9籃板5.9助攻2.3抄截；Ausar則是場均可得16.3分6.9籃板6.1助攻2.7抄截。