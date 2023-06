NBA／史上首對雙胞胎前10順位獲選 湯普森兄弟寫歷史

在今天選秀會上,溫班亞瑪(Victor Wembanyama)、米勒(Brandon Miller)、韓德森(Scoot Henderson)分別成為狀元、榜眼和探花。

有趣的是,第4順位的火箭和第5順位的活塞分別選了來自Overtime Elite聯盟(OTE)的湯普森兄弟(Amen Thompson & Ausar Thompson),寫下聯盟歷史新猷。

Amen Thompson is selected 4th overall by the @HoustonRockets in the 2023 #NBADraft presented by State Farm! pic.twitter.com/IopmhedUgg

根據報導,身高均為6呎7吋的湯普森兄弟成為NBA史上首對在同屆NBA選秀均於前10順位被選中的雙胞胎。

Overtime Elite聯盟是美國媒體Overtime在2021年為16到20歲球員所創立的職業籃球聯賽。Amen今年在OTE聯賽一共打了16場,平均可以拿下16.4分5.9籃板5.9助攻2.3抄截;Ausar則是場均可得16.3分6.9籃板6.1助攻2.7抄截。

Ausar Thompson is selected 5th overall by the @DetroitPistons in the 2023 #NBADraft presented by State Farm!



Watch on ABC/ESPN. pic.twitter.com/NzX28Hb48Y