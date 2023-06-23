快訊

5人恐在30毫秒內身亡！泰坦號內爆變形像「墨西哥捲餅」解體 網爆驚人模擬影片

從吃飯可以看出人的性格！專家揭秘「12型吃飯人格」 你是哪一型？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／溫班亞瑪將征戰夏聯 波波維奇興奮：我可以來個後空翻

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪成為本屆NBA選秀狀元。 美聯社
溫班亞瑪成為本屆NBA選秀狀元。 美聯社

法國大物溫班亞瑪（Victor Wembanyama）稍早毫無懸念成為本屆選秀狀元，總教練波波維奇（Gregg Popovich）也證實，觀眾很快就能在夏季聯賽看到他的身影。

去年選秀剛落幕時，身長超過七呎，卻擁有罕見投射手感、運球協調性的溫班亞瑪，成了球迷與球探的下個關注焦點。當時更有消息指出，馬刺送走王牌墨瑞（Dejounte Murray）的主因，就是想「坦」到這名新星。

馬刺已開賣溫斑瑪亞1號球衣。 法新社
馬刺已開賣溫斑瑪亞1號球衣。 法新社

馬刺如願以狀元籤帶回溫班瑪亞，全城球迷同慶。 美聯社
馬刺如願以狀元籤帶回溫班瑪亞，全城球迷同慶。 美聯社

幸運的是，馬刺最終真如願以償拿到狀元籤，今天以第一順位將溫班亞瑪帶回聖城，不僅全城球迷狂歡，執教二十餘年的波波維奇稍早受訪時也開心地說：「我非常興奮，你不希望我現在跳上跳下對吧？我也可以現在表演一段後空翻，但會因為這樣休養三個月。」

另外，溫班亞瑪前段時間剛結束法甲聯賽賽程，讓外界猜測，馬刺可能會讓他跳過夏季聯賽休養生息，但波波維奇說：「他將會打夏季聯賽，但參加的程度還有待討論。」代表溫班亞瑪七月初就將站上NBA舞台。

馬刺將在7月4日、6日參加國王主辦的加州經典夏季聯賽，屆時，溫班亞瑪很可能就會穿上銀黑戰袍，出現在球迷眼前。

馬刺

相關新聞

NBA／震撼！勇士拿波爾和巫師換保羅 會留下他一起拚冠

勇士完成一筆震撼交易，將年輕後衛波爾（Jordan Poole）和一枚首輪選秀籤等籌碼送往巫師，換回38歲資深控衛保羅（Chris Paul）。 據ESPN報導指出，勇士送出的包裹為波爾、羅林斯

NBA／狀元溫班亞瑪入主聖城 米勒、韓德森分居榜眼探花

NBA選秀大會登場，眾望所歸的法國天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）毫無懸念成為狀元郎；至於黃蜂則是用榜眼籤選了米勒（Brandon Miller），擁有探花順位的拓荒者則是挑了韓

NBA／溫班亞瑪將征戰夏聯 波波維奇興奮：我可以來個後空翻

法國大物溫班亞瑪（Victor Wembanyama）稍早毫無懸念成為本屆選秀狀元，總教練波波維奇（Gregg Popovich）也證實，觀眾很快就能在夏季聯賽看到他的身影。 去年選秀剛落幕時，

NBA／等了1年! 交易後波爾取消關注格林 名記：他會成得分王

勇士今天完成一筆重大交易，將培養4個賽季的年輕後衛波爾（Jordan Poole）等籌碼送往巫師，換回資深控衛保羅（Chris Paul）。值得一提的是，交易案達成後波爾立刻取消勇士老將格林（Dray

NBA／史上首對雙胞胎前10順位獲選 湯普森兄弟寫歷史

在今天選秀會上，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、米勒（Brandon Miller）、韓德森（Scoot Henderson）分別成為狀元、榜眼和探花。 有趣的是，第4順位的火箭

NBA ／選秀狀元就是溫班亞瑪 全球矚目天賦能否超越詹姆斯

2023年NBA選秀今天揭曉，毫無意外擁有狀元籤的馬刺選進「法國怪物」溫班亞瑪，這名年僅19歲的超級新秀，被視為自詹姆斯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦