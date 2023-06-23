NBA／溫班亞瑪將征戰夏聯 波波維奇興奮：我可以來個後空翻
法國大物溫班亞瑪（Victor Wembanyama）稍早毫無懸念成為本屆選秀狀元，總教練波波維奇（Gregg Popovich）也證實，觀眾很快就能在夏季聯賽看到他的身影。
去年選秀剛落幕時，身長超過七呎，卻擁有罕見投射手感、運球協調性的溫班亞瑪，成了球迷與球探的下個關注焦點。當時更有消息指出，馬刺送走王牌墨瑞（Dejounte Murray）的主因，就是想「坦」到這名新星。
幸運的是，馬刺最終真如願以償拿到狀元籤，今天以第一順位將溫班亞瑪帶回聖城，不僅全城球迷狂歡，執教二十餘年的波波維奇稍早受訪時也開心地說：「我非常興奮，你不希望我現在跳上跳下對吧？我也可以現在表演一段後空翻，但會因為這樣休養三個月。」
Pop on getting Wemby: "I'm very excited. You don't want me to jump up and down, do you? Put on a show? I'd do a somersault but I'd be out for three months."— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) June 23, 2023
另外，溫班亞瑪前段時間剛結束法甲聯賽賽程，讓外界猜測，馬刺可能會讓他跳過夏季聯賽休養生息，但波波維奇說：「他將會打夏季聯賽，但參加的程度還有待討論。」代表溫班亞瑪七月初就將站上NBA舞台。
Victor Wembanyama will participate in the 2023 NBA Summer League, says Gregg Popovich.— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 23, 2023
It's unclear how much he will play, however.
(via @espn_macmahon) pic.twitter.com/efGn8h9co6
馬刺將在7月4日、6日參加國王主辦的加州經典夏季聯賽，屆時，溫班亞瑪很可能就會穿上銀黑戰袍，出現在球迷眼前。
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