NBA／溫班亞瑪將征戰夏聯 波波維奇興奮：我可以來個後空翻

法國大物溫班亞瑪(Victor Wembanyama)稍早毫無懸念成為本屆選秀狀元,總教練波波維奇(Gregg Popovich)也證實,觀眾很快就能在夏季聯賽看到他的身影。

去年選秀剛落幕時,身長超過七呎,卻擁有罕見投射手感、運球協調性的溫班亞瑪,成了球迷與球探的下個關注焦點。當時更有消息指出,馬刺送走王牌墨瑞(Dejounte Murray)的主因,就是想「坦」到這名新星。

馬刺已開賣溫斑瑪亞1號球衣。 法新社

馬刺如願以狀元籤帶回溫班瑪亞,全城球迷同慶。 美聯社

幸運的是,馬刺最終真如願以償拿到狀元籤,今天以第一順位將溫班亞瑪帶回聖城,不僅全城球迷狂歡,執教二十餘年的波波維奇稍早受訪時也開心地說:「我非常興奮,你不希望我現在跳上跳下對吧?我也可以現在表演一段後空翻,但會因為這樣休養三個月。」

