NBA／狀元溫班亞瑪入主聖城 米勒、韓德森分居榜眼探花

NBA選秀大會登場,眾望所歸的法國天才長人溫班亞瑪(Victor Wembanyama)毫無懸念成為狀元郎;至於黃蜂則是用榜眼籤選了米勒(Brandon Miller),擁有探花順位的拓荒者則是挑了韓德森(Scoot Henderson)。

預計將馬刺1號戰袍的溫班亞瑪,成為馬刺隊史繼羅賓森和鄧肯之後的第3位選秀狀元,也是聯盟史上第一位法國籍選秀狀元。

Victor Wembanyama (@vicw_32) is selected 1st overall by the @spurs in the 2023 #NBADraft presented by State Farm! pic.twitter.com/mO9ai0uKu6 — NBA (@NBA) June 23, 2023

身高7呎4吋、臂展幾乎達8呎的溫班亞瑪,其優異的天賦條件讓他早早就成為今年選秀狀元的不二人選。

上季,年僅19的溫班亞瑪在法甲聯賽場均得到21.6分10.4籃板2.4助攻3阻攻,包辦了年度MVP、得分王、籃板王、火鍋王、最佳防守球員等多項大獎,被視為詹姆斯(LeBron James)之後最受矚目的年輕新星。

韓德森以探花之姿加入拓荒者。 路透社

才剛換老闆的黃蜂,沒有選擇韓德森,而是用榜眼挑選了阿拉巴馬大學前鋒米勒。米勒身高6呎9吋,今年在NCAA繳出18.8分、8.2籃板的數據,可惜球隊在16強的時候就遭淘汰。

米勒加入黃蜂。 路透社

來自發展聯盟(GLeague)的韓德森(Scoot Henderson)新賽季將為拓荒者效力,身高6呎2吋的他,擁有勁爆體能,高中畢業之後沒有選擇進入大學就讀,而是加入了發展聯盟的引燃隊,的他一度和溫班亞馬同為狀元的熱門人選。

VICTOR WEMBANYAMA IS OFFICIALLY HEADING TO SAN ANTONIO‼️



Wemby joins a legendary class of No. 1 picks for the Spurs 🤠 pic.twitter.com/4SdysVBwYv — SportsCenter (@SportsCenter) June 23, 2023