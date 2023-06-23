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NBA／狀元溫班亞瑪入主聖城 米勒、韓德森分居榜眼探花

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溫班亞瑪如預期成為首位法國籍選秀狀元。 法新社
溫班亞瑪如預期成為首位法國籍選秀狀元。 法新社

NBA選秀大會登場，眾望所歸的法國天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）毫無懸念成為狀元郎；至於黃蜂則是用榜眼籤選了米勒（Brandon Miller），擁有探花順位的拓荒者則是挑了韓德森（Scoot Henderson）。

預計將馬刺1號戰袍的溫班亞瑪，成為馬刺隊史繼羅賓森和鄧肯之後的第3位選秀狀元，也是聯盟史上第一位法國籍選秀狀元。

身高7呎4吋、臂展幾乎達8呎的溫班亞瑪，其優異的天賦條件讓他早早就成為今年選秀狀元的不二人選。

上季，年僅19的溫班亞瑪在法甲聯賽場均得到21.6分10.4籃板2.4助攻3阻攻，包辦了年度MVP、得分王、籃板王、火鍋王、最佳防守球員等多項大獎，被視為詹姆斯（LeBron James）之後最受矚目的年輕新星。

韓德森以探花之姿加入拓荒者。 路透社
韓德森以探花之姿加入拓荒者。 路透社

才剛換老闆的黃蜂，沒有選擇韓德森，而是用榜眼挑選了阿拉巴馬大學前鋒米勒。米勒身高6呎9吋，今年在NCAA繳出18.8分、8.2籃板的數據，可惜球隊在16強的時候就遭淘汰。

米勒加入黃蜂。 路透社
米勒加入黃蜂。 路透社

來自發展聯盟（GLeague）的韓德森（Scoot Henderson）新賽季將為拓荒者效力，身高6呎2吋的他，擁有勁爆體能，高中畢業之後沒有選擇進入大學就讀，而是加入了發展聯盟的引燃隊，的他一度和溫班亞馬同為狀元的熱門人選。

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