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NBA／震撼！勇士拿波爾和巫師換保羅 7月7日後才能生效
勇士完成一筆震撼交易，將年輕後衛波爾（Jordan Poole）和一枚首輪選秀籤等籌碼送往巫師，換回38歲資深控衛保羅（Chris Paul）。
據ESPN報導指出，勇士送出的包裹為波爾、羅林斯（Ryan Rollins）、2030年受保護的首輪選秀籤、2027年的次輪選秀籤。
先前巫師與太陽的交易案也確定達成，太陽送出保羅、沙米特（Landry Shamet）、4個首輪互換權（2024、26、28、30年）及6個二輪選秀籤，換回比爾（Bradley Beal）、後衛古德溫（Jordan Goodwin）和前鋒陶德（Isaiah Todd）
勇士休賽季由小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）接任總管，他才在記者會上表示波爾長留勇士。勇士去年以4年1.4億美元續約波爾，但他卻和老將格林發生爭執，勇士最終也在西區季後賽第二輪被湖人淘汰。
由於波爾的新秀續約合約還包含毒藥條款，因此這筆交易在7月7日前無法正式達成，保羅的合約也確定會成為全額保障。而根據NBA記者海恩斯（Chris Haynes）的消息，勇士不會裁斷保羅，而是會帶著他一起拚冠。
保羅生涯12次入選明星賽、11次最佳陣容、9次最佳防守陣容，生涯場均17.9分、9.5助攻、2.1抄截，共過5次助攻王、6次抄截王。儘管保羅榮譽無數，但始終無法拿到夢寐以求的冠軍戒指，他加入勇士後仍有機會實現這個夢想。
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