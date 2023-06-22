NBA／熱火可以死心了！ 拓荒者關閉里拉德交易提案

想要換來里拉德（Damian Lillard）的球隊可以死心了，據《ESPN》的「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，拓荒者隊已經關閉窗口，不再聽取任何有關里拉德的交易報價。

在選秀日前，聯盟已產生了4筆交易，其中推倒重建的巫師隊成為主角，日前先將球隊頭號球星比爾（Bradley Beal）送到太陽，今日又與塞爾蒂克、灰熊達成三方交易，讓「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porziņgis）前進波士頓。而另兩筆交易則與金塊隊有關，分別向雷霆與溜馬換取選秀權。

這期間關於里拉德的交易傳聞也不少，尤其熱火在爭奪比爾失利後，一度將目標轉向拓荒者當家球星里拉德，而巴特勒（Jimmy Butler）將是招募要角。不過他們不用再白費力氣，拓荒者已在今天關上大門，不再聆聽任何關於里拉德的報價。

事實上《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）前日就已透露，拓荒者對於今年夏天進行重建、或是交易里拉德獲得未來資產的選項並不感興趣，還是會圍繞里拉德建隊；知名記者史坦（Marc Stein）則說，拓荒者會以後衛西蒙斯（Anfernee Simons）和今年探花籤為籌碼，繼續幫球隊頭號球星找幫手為主要目標。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）近日則在節目中表示，里拉德顯然希望繼續留在波特蘭，「他想繼續為拓荒者效力，期盼這支球隊能變得更好。」

不過值得一提的是，里拉德雖然說過不想和年輕球員一起打球，但據另一位《ESPN》記者史皮爾斯（Marc J. Spears）指出，他曾和選秀大物、也是探花或榜眼熱門人選韓德森（Scoot Henderson）接觸過，或許有可能改變想法。