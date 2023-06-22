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NBA／只想當第一！ 準狀元溫班亞瑪：進聯盟後最想爆扣對手

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪表示進NBA後最想做的事就是在對手頭上爆扣。 法新社
溫班亞瑪表示進NBA後最想做的事就是在對手頭上爆扣。 法新社

NBA選秀會倒數計時，19歲的法國長人溫班亞瑪(Victor Wembanyama)成為選秀狀元只是時間問題，抵達紐約後透過訪問展現的超齡態度已收服眾人，當然也不乏自信發言，霸氣喊「進入聯盟後最想做的事就是在對手頭上爆扣！」

溫班亞瑪就如當年的「天之驕子」詹姆斯（LeBron James）一樣，投入選秀前一年就已造成旋風，身高超過7呎卻有柔順投籃手感，同時有比傳統長人更出色的速度與運球能力，除了身形較單薄外，各項天賦幾乎都是史上罕見，讓《Fox Sports》知名分析師布薩德（Chris Broussard）直言他的天花板就是史上最佳球員(GOAT)，「他能投籃、會防守也能控球，19歲就是法國聯賽MVP，儘管不是頂級聯賽，他還是主宰了這聯盟，又將前往最會調教國際球員的馬刺隊，我不能保證他一定會成為GOAT，但這絕對是他的上限。」

溫班亞瑪對於當第一也情有獨鍾，12歲時就相信自己能打進籃球最高殿堂NBA，被問到將成為第一順位的感受，他直接回應：「這是不需要思考的問題，我向來不喜歡有人在我前面，無法接受自己不是第一。」

此外這位準選秀狀元也很清楚自己很與眾不同，「沒有太多人和我有類似的身材，像我一樣用這種方式打籃球的更少，所以我必須自己訂立訓練計畫。」而面對即將到來的選秀會，溫班亞瑪坦言應該會失眠，仍很期待進入聯盟的那一刻，尤其期待與主宰聯盟20年的詹姆斯交手。

值得一提的是溫班亞瑪的自信也反映在他對籃球的態度，「我認為在場上不能太謙虛或示弱，這樣無法成就任何事。」最顯而易見的例子，就是當被問到想在NBA灌籃或是蓋火鍋時，他霸氣回應：「我只想在對手頭上爆扣！」

好消息是球迷或許不用等到新賽季開打才能欣賞溫班亞瑪的球技，他表示預計會在７月夏季聯盟小試身手。儘管馬刺曾表示不會讓他參與這項賽事，避免８月還要代表法國打FIBA世界盃的他太過操勞，但他回應：「兩項賽事中間還有一段休息時間，我會和球團達成共識的。」

LeBron James Victor Wembanyama 馬刺

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