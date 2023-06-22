NBA／米道頓跳出合約成自由球員 傾向降薪和公鹿重簽長約

一如外界預期，公鹿二當家米道頓（Khris Middleton）確定跳出最後一年4000萬美元合約成為自由球員，但仍傾向和公鹿重新簽訂合約。

《ESPN》的「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）稍早表示，經紀人已告知他，米道頓確定不會執行球員選項，將投入自由市場，不過即使可能是今年市場最好的小前鋒人選，外界多數不認為他會和公鹿分手，跳出合約只是為了重簽一份長約。

先前的外電報導指出，考量自己這些年因傷勢影響出席率，米道頓有意些微降薪，和公鹿達成4年1.3億美元的合約。而就他的攻守重要性來說，公鹿顯然非常樂意繼續和米道頓合作，並期盼他從傷病中完全復原，輔佐當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

米道頓本季在例行賽是打不到半季的33場，平均可得15.1分、4.2籃板與4.9助攻；季後賽則提升至23.8分、6.4籃板與6.2助攻，可惜公鹿首輪就淘汰無緣衛冕，還被熱火上演「老八傳奇」。