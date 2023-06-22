NBA／巫師找灰熊完成三方交易 塞爾蒂克送出史馬特換回KP

稍早以巫師波爾辛吉斯（Kristaps Porziņgis）為主角的三方交易，因快艇退出告吹，巫師與塞爾蒂克持續運作後改由灰熊補上缺口，人選也大搬風，綠衫軍改以上季年度防守球員史馬特（Marcus Smart）為主要籌碼，如願收下拉脫維亞「獨角獸」，和雙星泰托姆與布朗組成三巨頭。

據《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）推特報導，三方交易細節如下：原本在塞爾蒂克第一版包裹中的波格登（Malcolm Brogdon）已不在其中，改送出上季年度最佳防守球員史馬特到灰熊，向巫師換回波爾辛吉斯，並從灰熊拿到今年選秀第25順位與2024原屬於勇士的首輪籤。

灰熊除了送出2枚首輪籤，還將想打先發的瓊斯（Tyus Jones）送去巫師，從塞爾蒂克收到的史馬特可以立即補上莫蘭特（Ja Morant）因持槍事件被禁賽25場的空缺，即使他解禁後也能頂上即將離隊的布魯克斯（Dillon Brooks）空缺，值得一提的是交易後灰熊等於有連續兩屆年度最佳防守球員在陣中，陣容大升級。

至於巫師則是盡可能搜刮重建資產，先說服波爾辛吉斯執行最後一年3600萬美元球員選項後完成交易，從塞爾蒂克得到蓋里納利（Danilo Gallinari）與穆斯卡拉（Mike Muscala）兩名前鋒，以及今年第35順位次輪籤，從灰熊得到的瓊斯則會是他們新球季的先發後衛。至於陣中剩餘最有價值的庫茲瑪（Kyle Kuzma），也已在本周稍早宣布會跳出合約，將成為完全自由球員，加上比爾（Bradely Beal）早先被交易到太陽，至此巫師本季的三巨頭已確定分崩離析。

「沃神」隨後也指出，這筆三方交易能完成的關鍵就在灰熊，他們希望能找來一位有強悍特質，並且具豐富季後賽經驗的老將來帶領年輕團隊，同時也能補上莫蘭特禁賽25場的後場空缺，而塞爾蒂克的史馬特就是最完美人選。