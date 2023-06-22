NBA／布朗向「錢」看跳出合約 美媒分析仍有機會重回金塊

上周在金塊冠軍遊行喊話要續留的後衛布朗（Bruce Brown），最終還是沒跟錢過不去，今日宣布不執行球員選項跳出合約，進入自由市場拚大約。

布朗去年與金塊簽下2年1300萬美元合約，第二年為球員選項，如果執行合約，下季年薪為680萬美元。想不到一度沒人要的他首年就協助金塊登頂，季後賽更屢屢有出色發揮，成隊史首冠功臣之一。

有冠軍光環後，布朗也一如外界預期跳出合約進入自由市場拚大約。由於他在場上堪稱萬用包，進攻上除了是自走砲，防守端也能從1號守到5號，專家認為他有望至少拿到中產等級的複數年合約，年新大約是1220萬美元起跳。

先前有消息透露，金塊曾提出四年4000萬美元的續約報價，顯然是遭到布朗團隊的拒絕，當時報導指出，他的經紀人希望能拿到四年不低於6000萬美元的合約。

雖然布朗在奪冠遊行時受現場氣氛感染，一度高喊「我想要留下來」，並且強調「我和這裡是完美契合，錢不是一切」，但為了身涯保障還是選擇向錢看齊。《The Ringer》專欄作家歐康納（Kevin O’Connor）則認為雙方仍有機會再續前緣，金塊最多能提供布朗一年780萬美元合約， 明年就有權與他簽下4年5500萬美元延長合約，5年平均年薪就會是1256萬美元，將與他在自由市場和不須支付豪華稅球隊能簽下的中產特例1220萬美元差異不大

事實上多數爭冠球隊薪資空間均所剩無幾，因此除非布朗願意去重建球隊拿大約，續留金塊對他來說會是最佳選擇，丹佛郵報記者辛格（Mike Singer）則表示金塊確實有意以780萬美元留下這位奪冠功臣。