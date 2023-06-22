NBA／為布朗離隊做準備 金塊傳與溜馬換回2個選秀權

剛奪下隊史首座NBA冠軍金盃的金塊隊，季後隨即展開補強腳步，在今天傳出金塊有意透過交易與溜馬隊換回明天選秀會的第29與32順位籤，為今年季後可能投入自由市場的布朗（Bruce Brown）所留下的空缺提前做準備。

NBA選秀會將在台灣時間23日登場，不少球隊都把握最後機會進行交易，希望能在明天的選秀會中補進需要的戰力，而衛冕軍金塊同樣也開始為下賽季做準備，在今天傳出可能透過交易將手中的今年第40順位選秀權以及2024年的首輪選秀權送往溜馬，換回今年第29與32順位籤。

據了解，金塊會做出這樣的決定，正是為了已拒絕行使下賽季680萬美元合約的布朗離隊做準備，在布朗可能投身自由市場的情況下，金塊也希望能在今年的選秀會中找到足以頂替，或是具有成長潛力的同位置球員，尤其球隊目前在已經擁有約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）、波特（Michael Porter Jr.）3名頂薪球員的情況下，能夠透過新秀合約來填補空缺，絕對是最理想的狀態。

此外，今年季後賽打出亮眼表現的布勞恩（Christian Braun）以及華森（Peyton Watson）兩名去年選秀球員，也被認為將在下賽季擠進金塊主要輪替名單中。

至於溜馬在交易後，今年依舊擁有第7、26、40和50順位籤，這讓他們將繼續尋覓交易對象，以利圍繞著哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、馬瑟倫（Bennedict Mathurin）等核心球員繼續重建之路。